Članstvo Levice za nadaljevanje pogovorov z manjšinsko vlado

S petorčkom mora Levica doreči protokol o sodelovanju

9. avgust 2018 ob 10:04,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Članstvo Levice je na internem referendumu podprlo nadaljevanje pogovorov o projektnemu sodelovanju z manjšinsko vlado Marjana Šarca.



Referenduma se je udeležilo 41 odstotkov članov Levice, od tega se jih je 84 odstotkov izreklo za pogovore o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado. Odgovarjali so na vprašanje, "ali menimo, da je obstoječi osnutek koalicijske pogodbe zadostna podlaga za nadaljevanje pogajanj oziroma za kovanje sporazuma o sodelovanju z manjšinsko vlado Marjana Šarca".

To ni dovolj za podporo Marjanu Šarcu (LMŠ) na glasovanju o kandidaturi za predsednika vlade; potreben bo dorečen protokol o sodelovanju, so iz Levice sporočili za medije.

Člani Levice so se na internem referendumu izrekali teden dni vse do polnoči na četrtek. Kvorum je znašal 25 odstotkov.

Koordinator Levice Luka Mesec je že ob najavi referenduma ocenil, da s podporo ne bo težav.

V petek nadaljevanje pogovorov

Svet stranke Levica je namreč zavrnil vstop v koalicijo, ki jo sestavlja Šarec, ocenil pa je, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali, zadovoljiva osnova za pripravo sporazuma o projektnem sodelovanju.

V petek se bodo srečali predsedniki peterice strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, ki se pogovarjajo o oblikovanju manjšinske vlade, in se z Levico skušali uskladiti v ključnih točkah protokola o sodelovanju. Po besedah Mesca so potencialni koalicijski partnerji predlog Levice o sodelovanju zavrnili in napisali novega. Prav tako so v Levici poudarili, da se kažejo jasne intence, da bi po njihovi morebitni podpori Šarcu iz koalicijske pogodbe izločili pozitivne socialno usmerjene ukrepe, ki so jih vnesli na pogajanjih s peterico strank.

Levica sicer ni prispevala podpisov pod kandidaturo Šarca za predsednika vlade, ki jo je v sredo vložila peterica strank s 43 podpisi. Poslanci bodo o mandatarju odločali na tajnem glasovanju predvidoma na seji prihodnji petek.

SAB želi Levico v vladi

Sodelovanje v manjšinski vladi pa pod vprašaj postavljajo v Stranki Alenke Bratušek (SAB). Generalni sekretar SAB-ja Jernej Pavlič je v izjavi za javnost dejal, da bo o vstopu v vlado odločal svet stranke po Šarčevi izvolitvi. Glede na kadrovski razrez, partnerski sporazum in protokol o sodelovanju bo svet stranke odločal, ali je sodelovanje v manjšinski vladi lahko koristno za državo.

Pavlič je na vprašanje, koliko resnice je v tem, da predsednica stranke Alenka Bratušek noče biti ministrica, ampak izključno podpredsednica vlade, odvrnil, da je veliko resnice v tem, da se resno pogovarjajo o tem, da ne dajo ministrov v to vlado.

Nezadovoljstvo in Pavličeve navedbe je Bratuškova pojasnila v Odmevih.

"Želimo si, da Slovenija dobi operativno in stabilno vlado, ki bo sprejela odgovornost za dogovorjeno in ne bo imela ob strani nekoga, ki bo vse, kar bomo zgradili, od zunaj rušil," je dejala in dodala, da bi se Levica morala zavedati, da "če smo združili moči, da dobimo levosredinsko vlado, bi morala sodelovati v vladi".

Bratuškova je povedala, da še naprej podpirajo Marjan Šarca, kot tudi to, da del vlade postane tudi Levica. "Pozivam Levico, da podpre Šarca in da skupaj oblikujemo dobro levosredinsko stranko, da Slovenija ostane socialna država," je dejala.

Kar se tiče navedb, da SAB v vlado ne bi vstopil s svojimi ministri, pa je dejala, da bodo svoje ministre predlagali, "ko bodo prepričani, da bo to operativna in stabilna vlada". "V vlado, kjer ne bo nič narejenega, naša stranka ne gre," je še dejala.

Posnetek izjave za javnost Levice:



G. C., Al. Ma.