Pahor ob dnevu SV-ja: Predanost in hvaležnost nista dovolj

Le prevrednotenje bo ohranilo bojni značaj SV-ja, pravi Pahor

15. maj 2017 ob 19:59

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor je na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske poudaril, da je treba vojaški poklic znova ovrednotiti in nujno posodobiti celoten varnostni sistem.

Pahor je zbrane pripadnike Slovenske vojske (SV) in obiskovalce na slovenjgraškem letališču na popoldanski slovesnosti opozoril, da splošno poslabšanje varnostnih razmer v svetu od nas zahteva primerno pripravljenost. Ne samo SV-ja, temveč celotnega sistema nacionalne varnosti. A tega ni mogoče premišljeno storiti čez noč, treba je takoj jasneje določiti vizijo in strateške ukrepe za okrepitev nacionalne varnosti. Ob tem je po njegovih besedah zelo pomembno in dobrodošlo, da Slovenija gospodarsko in socialno okreva.

Na slovesnosti, posvečeni spominu na današnji dan pred 26 leti, ko so slovenski naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, je Pahor poudaril, da sta predanost in profesionalnost častnikov in vojakov, glede na okoliščine, v katerih delajo, izjemni.

"Vendar pa predanost in hvaležnost nista dovolj. Številke kažejo, da vojaški poklic ni več konkurenčen poklic v slovenskem prostoru. Izboljšanje gospodarskega položaja, odpiranje delovnih mest ter boljši pogoji zaposlitve v sorodnih poklicih bodo imeli dodaten učinek na stanje v vojski. Nizki prejemki, zaposlitev za določen čas, skrb, kaj bo po 45. letu starosti, vpliv poklica na zdravje in družino so dodatni oteževalni dejavniki," je opozoril Pahor in poudaril, da je treba vojaški poklic zato spet ovrednotiti, tako glede statusa kot plačila. Le na ta način bomo ohranili tudi bojni značaj SV-ja.

Potrebna zakonodaja še vedno neusklajena glede finančnih posledic

Položaja in številnih nalog pripadnikov SV-ja se je v nagovoru podrobneje dotaknila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič. Med drugim je dejala, da želijo po že sprejetih nekaterih ukrepih temeljito izboljšanje statusa doseči tudi s spremembo obeh krovnih zakonov na področju obrambe, to je zakona o obrambi in zakona o službi v SV-ju, ki sta bila sprejeta v bistveno drugačnih razmerah in imata vpliv na celotni sistem. "Vsebinsko sta zakona pravzaprav medresorsko usklajena, razen še finančnih posledic," je dejala ministrica. Vesela je, je med drugim povedala, da so uspeli najti rešitev za položaj vojakov po 45. letu starosti.

Na slovenjgraškem letališču je bilo danes slovesno že od dopoldneva, saj so pripadnice in pripadniki SV-ja pripravili več kot 30 predstavitvenih točk, na katerih so si obiskovalci lahko ogledali različno vojaško opremo in oborožitev.

A. Č.