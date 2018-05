SŽ z novimi ponudbami vozovnic: cenejše letne, nič doplačil, "izletko", "zlatka" ...

Spodbuditi želijo potovanja z vlaki

21. maj 2018 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske železnice uvajajo številne ugodnosti za potnike, da bi vožnja z vlakom postala privlačnejša in preprostejša. Med drugim bodo na voljo posebne vozovnice "izletko", ki bodo ob koncih tedna in praznikih veljale za neomejeno število voženj po vsej Sloveniji.

Pred kratkim so podpisali pogodbo za nakup novih 26 vlakovnih motornih garnitur, do leta 2032 pa želijo posodobiti potniški promet, ne samo z novimi vlaki, ampak tudi s sodobno storitvijo. Njihov cilj je letno prepeljati okoli 22 milijonov potnikov. "Danes jih prepeljemo okoli 14 milijonov," pravi direktor SŽ-Potniški promet Boštjan Koren.

"Še letos" bodo omogočili možnost nakupa vozovnice prek spleta in na druge sodobne načine, nato bodo na postajah postaviti tudi kartomate. Tretji večji projekt, ki ga razvijajo skupaj z ministrstvom za infrastrukturo, pa je integracija javnega potniškega prometa. Integrirano vozovnico so že vpeljali za študente in dijake, že letos pa po Korenovih besedah pričakujejo, da jo bodo vpeljali za vso populacijo.

Abonenti ne bodo doplačevali

Vsi, ki imajo mesečne, polletne ali letne vozovnice, po novem ne bodo več doplačevali za potovanja z vlakom višjega razreda, kot so IC, EC, MV in ICS, za katera so zdaj morali dodati 15 % cene. Nova ponudba pomeni, da obstoječe abonentske vozovnice, ki sicer veljajo za potniški vlak, veljajo tudi na vseh ostalih. "Potniki, ki potujejo na daljših relacijah, in se denimo vozijo iz Celja, Kopra, Maribora v Ljubljano z vlaki intercity, se jim bo mesečna vozovnica pocenila za okoli 15 odstotkov," je pojasnil Korenov pomočnik Miloš Rovšnik.

Nižje cene letnih vozovnic

Nižja bo tudi cena letnih vozovnic na splošno - "letna vozovnica je doslej pomenila 10 mesečnih, bo po novem pomenila osem mesečnih. Polletna pa bo temu primerno pol cenejša," pravi Rovšnik.

Cenejše vozovnice za izlete

Za izletniška potovanja uvajajo vozovnico "Izletko", ki bo stala 15 evrov, v roku petih dni pa se bodo lahko potniki z njo vozili neomejeno po celi Sloveniji. Za otroke med 6. in 12. letom bo cena omenjene vozovnice stala 7,50 evra. Uvedli bodo tudi Izletka za družine, ki bo stal 30 evrov in bo ob sobotah, nedeljah in praznikih omogočal potovanja po Sloveniji. Takšno potovanje za 30 evrov bodo lahko izkoristile tudi skupine do 10 ljudi.

Ugodnosti za starejše

Starejšim nad 65 let pa bo od 21. maja dalje namenjena "Zlatka". Ta bo stala 299 evrov, starejšim pa bo omogočila neomejeno število potovanj z vsemi vlaki na vseh relacijah po Sloveniji. Če to vozovnico kupita dva hkrati, bosta skupaj zanjo odštela 499 evrov.

A. S.