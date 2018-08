Tonin: Gorje, ki so ga povzročili totalitarizmi, nas bremeni še danes

Dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

23. avgust 2018 ob 12:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dozdajšnji predsednik DZ-ja Matej Tonin je v nagovoru ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov spomnil, da je bila Slovenija edina država v Evropi, ki je trpela nasilje vseh treh najhujših totalitarizmov 20. stoletja in sicer fašizma, nacizma in komunizma.

"Fašizem, nacizem in komunizem so zagrešili najhujše in nezamisljive krutosti 20. stoletja ter za seboj pustili več milijonov človeških žrtev," je izpostavil Tonin v nagovoru ob začetku današnje seje DZ-ja, v okviru katere so se poslanci tudi z minuto molka poklonili spominu žrtvam totalitarnih in avtoritarnih režimov.

Vsi trije najhujši totalitarizmi 20. stoletja so "Sloveniji, Slovenkam in Slovencem povzročili mnogo gorja, ki ga čutimo in ki nas bremeni še danes, več kot sedem desetletij kasneje," je poudaril Tonin in izpostavil, da se z ohranjanjem spomina na te dogodke in z njihovim ustreznim zgodovinskim vrednotenjem pomembno pripomore, da se kaj podobnega v prihodnosti ne bi več ponovilo.

"Dolžni smo napraviti vse, kar je v naši moči, da ne bomo ponavljali napak preteklosti," je še dejal in izpostavil, da "so predvsem politiki, poslanke in poslanci, dolžni delati za mir in sožitje". "Vsi smo soodgovorni za stanje duha v slovenski družbi," je poudaril in pozval k "spoštljivemu razčiščevanju preteklosti".

Pozval je tudi, da bi se z izkušnjo totalitarizmov nehalo obremenjevati mlade rodove. Ti bi se morali o zgodovini in iz zgodovine učiti, in to tako, "da bodo znali obsoditi vse, kar je bilo in je slabega". "Le tako bomo lahko gradili lepo prihodnost na tem, kar je v našem narodu in naši domovini dobrega. In tega ni malo," je še dodal Tonin.

Kordišev protest

Na Toninov govor se je sicer takoj za minuto molka odzval poslanec Levice Miha Kordiš in protestiral zaradi enačenja socializma z nacizmom in fašizmom. Tonina je obdolžil, da "svoj zadnji dan kot začasni predsednik DZ-ja izkorišča za ideološko obračunavanje s političnimi nasprotniki". Kordiš je poudaril, da je socializem oz. da so "emancipatorične ideje delavskega razreda" Sloveniji "priborile osemurni delavnik, pravico do javnega izobraževanja in do zdravstvene oskrbe".

Menil je, da "polemika o preteklosti meri na sedanjost, da se ubije emancipatoričen potencial delavskega gibanja tukaj in zdaj", ko se idejo socializma "odene v isti plašč z zločini nacizma in fašizma".

Tonin mu je na to odgovoril, da je Evropski parlament "pač sprejel evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov" in da je prav, da tudi slovenski parlament te dneve spoštljivo obeležuje.

Evropski parlament je 23. avgust za dan spomina na žrtve totalitarnih režimov določil, ker je bil na ta dan leta 1939 sklenjen pakt Ribbentrop-Molotov o nenapadanju med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo, ki mu je nekaj dni pozneje sledil nemški napad na Poljsko in s tem začetek druge svetovne vojne.

