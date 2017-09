Bogdanovićevih 30 točk za zmago Srbije; Španci odpihnili Črnogorce

Zvečer Turčija - Rusija

Srbski košarkarji so na krilih novopečenega NBA-jevca Bogdana Bogdanovića prišli do uvodne zmage na Eurobasketu. Z 92:82 so odpravili Latvijo.

Tekmo so na koncu dobili z 10 točkami prednosti, a zmaga ni bila lahka, odločena je bila v zadnjih minutah. Glavni junak srbske izbrane vrste je Bogdanović, novi košarkar Sacramenta, ki je po odpovedi Miloša Teodosića (na EP-ju ne bo nastopil zaradi poškodbe) postal prvi zvezdnik ekipe.

Latvijci so bolje začeli tekmo, v prvi četrtini so vodili že za 12 (10:22), a so jih varovanci Aleksandra Đorđevića ujeli še pred koncem prve četrtine (21:24). V drugi četrtini je Srbom uspelo izenačiti po trojki Lučića (30:30), ob koncu tretje četrtine pa so po košu Bogdanovića povedli za pet (65:60).

Šest minut do konca so imeli tudi osem točk naskoka (73:65), a je sledil njihov strelski mrk, kar so Latvijci izkoristili. Slabe štiri minute do konca so se po trojki Bertansa čisto približali (73:72), po košu Porzingisa pa so tudi povedli (73:75). Nato je Bogdanović izenačil (75:75), po nenatančnem metu Strelnieksa je žogo ujel Jović, ki je stekel v protinapad, zadel je koš in tudi dodaten prosti met, saj ga je Bertans skušal ustaviti z osebno napako (78:75). Niz Srbov je podaljšal Gudurić (80:75). Delni izid Srbov 7:0 je z dvema zadetima prostima metoma prekinil Bertans (80:77), a je nato znova zadel Gudurić, dvakrat sta bila s črte prostih metov uspešna tako Milosavljević kot Bogdanović in Srbija je minuto in sedem sekund do konca prišla do nekoliko višje prednosti (84:77). Bogdanović je nadaljeval z odlično igro, 39 sekund pred koncem je zadel še trojko (88:79), a je na drugi strani za tri zadel tudi Porzingis (88:82). A Srbi so z uspešnim izvajanjem prostih metov zasluženo prišli do uvodne zmage (92:82).

Slabih 30 minut Hrvatov

V skupini C so Španci in Hrvati prišli do pričakovanih zmag. Medtem ko so prvi gladko premagali Črnogorce, pa so varovanci Ace Petrovića do odločilne prednosti prišli šele v zadnji četrtini, kar je po tekmi priznal tudi prvi strelec Hrvaške, Bojan Bogdanović (23 točk): "Nismo igrali dobro 30 minut, sami smo krivi za to, saj smo sami razigrali Madžare. V zadnjih desetih minutah, ko je vse prišlo na svoje, pa se je igra spremenila v igro mačke in miši."

EVROPSKO PRVENSTVO 2017

PETKOV SPORED, 1. KROG

SKUPINA C, Cluj

MADŽARSKA - HRVAŠKA

58:67 (20:20, 16:19, 17:13, 5:15)

Perl 12, Vojvoda 11; Bogdanović 23, Šarić 15.

ŠPANIJA - ČRNA GORA

99:60 (26:14, 25:15, 19:15, 29:16)

W. Hernangomez 18, J. Hernangomez 13, P. Gasol in San Emeterio po 10; Vučević 16, Pavličević 13.

Ob 20.30:

ROMUNIJA - ČEŠKA



SKUPINA D, Carigrad

BELGIJA - VELIKA BRITANIJA

103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23)

De Zeeuw 21, van Rossom 19; Olaseni 21.

SRBIJA - LATVIJA

92:82 (21:24, 24:23, 20:13, 27:22)

Bogdanović 30, Mačvan 14 in 10 skokov, Marjanović 13; Dai. Bertans 23, Porzingis 18, Dav. Bertans 16.

Ob 20.00:

TURČIJA - RUSIJA

