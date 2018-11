Nikolić o selektorjevi "kazni": Sporočil sem pravočasno

Kako bo naslednjič z Dončićem?

26. november 2018 ob 15:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub temu, da je košarkarska reprezentanca povsem zdesetkana, se je selektor Rado Trifunović odločil, da ne vpokliče Alekseja Nikolića, ki je za MMC predstavil svojo plat nastale situacije.

Prav tako se je odločil, da za peti cikel že izgubljenih kvalifikacij za svetovno prvenstvo na seznam ne uvrsti Žana Marka Šiška. "Vemo, da sta v septembrskem oknu odpovedala pet pred dvanajsto. Z obema sem se pred tokratnim pogovoril. Nikolića sem obiskal v Beogradu, kjer sva šla na kosilo, s Šiškom pa sva se pogovarjala prek telefona, saj se nisva mogla uskladiti. Reprezentanca nikakor ne sme biti zamerljiva, a mora imeti težo in avtoriteto. Odločil sem se, da ju ne bom uvrstil na seznam. Če je to kazen, si lahko vsak po svoje razlaga. Ne želim na ta način pridobiti avtoritete jaz, ampak je prav, da ima reprezentanca avtoriteto in težo. Zato sem se tako odločil. Obema je jasno, kar sem jima povedal. Konec koncev sta se tudi nekje strinjala s tem. Vse sem jima razločil in bil sem odkrit z obema. S tem vidite, da reprezentanca ni zamerljiva. Če bi bilo tako, se z njima ne bi pogovarjal," je na petkovi novinarski konferenci razložil Trifunović.

Ob tem je dodal, da ne želi, da se ponovi primer Bena Udriha: "Ali se to vzame kot discipliniranje ali kazen, še enkrat bom povedal, reprezentanca mora imeti težo in avtoriteto. V redu, gre za odpoved, ampak je lahko to izpeljano nekoliko prej ali na lepši način. Če dobiš obvestilo pet pred dvanajsto, pa ni ravno najboljše. Dokler bom selektor, si res ne želim, da prihaja do podobnih situacij, kot je bila z Udrihom, da nekdo tolikokrat odpove. Tega ne želim in zato sem se tudi osebno z njima pogovoril. Lahko ju pokličete in bosta povedala isto. Razložil sem jima, kako naj bi reprezentanca izgledala. Povedal sem jima, zakaj mora imeti reprezentanca težo in sta se strinjala. Povedal sem jima tudi, da kar koli imaš v glavi, daj povej dva tedna prej. Saj si že vedel 14 dni ali tri tedne prej. Tako se bo lažje in bolj gladko izpeljalo, ne pa zadnji trenutek, da nekako prikrivaš, ali boš prišel ali ne. Ne vem, ali je bilo to prikrivanje ali je bilo pri njima samima toliko nejasnosti. Normalno sta razumela stvari."

V ponedeljek se je zbrala reprezentanca in začela kratke priprave na obračuna z Ukrajino in Latvijo. Pogled na postavo ni nič spodbuden, saj manjka kopica košarkarjev, med temi, ki so v ekipi, pa je kar nekaj takih, ki v svojih klubih – tudi v slovenski ligi – ne igrajo veliko oziroma nimajo pomembnih vlog. Je to postala reprezentančna realnost? Res je, da so Fibina okna neugodna, toda da so evropski prvaki tako nemočni in so že dve okni pred koncem brez možnosti za preboj na svetovno prvenstvo, je zelo zaskrbljujoče.

Nikolić pravi, da je vse skupaj sporočil pravočasno

Slovenija, ki ima že prav neverjetne težave pod obema obročema, bo zdaj imela še dodatne probleme pri organizaciji igre, kar je že do zdaj v kvalifikacijah zelo pešalo. Roko na srce, evropski prvaki so bili slabi v obrambi, nekonkurenčni v skoku, v napadu pa nepovezani in brez pravih idej. Brez visokih igralcev in brez 'playev' bo še težje, pa že zdaj, ko je imela na papirju bistveno kakovostnejše zasedbe, je bila rezultatsko zelo neuspešna. Trifunović je vseeno prečrtal Nikolića in Šiška, dva organizatorja igre, po poškodbi Luke Rupnika in Jana Špana pa ima zdaj le še eno pravo enico, Matica Rebca.

Če je selektor dejal, da ga je zmotila Nikolićeva odpoved tik pred zdajci, pa nam je košarkar Partizana predstavil svojo plat nastale situacije in pravi, da je bilo vse pravočasno sporočeno: "Želim le povedati, da nekatere informacije niso najbolj točne. Ni res, da sem odpovedal pet pred dvanajsto, saj smo se že nekaj dni prej dogovorili, da me ne bo. Razlog je, da sem želel ostati v novem klubu in si izboriti svoj status. Nihče ni vplival na odločitev. Bila je povsem moja. Zdaj me ni na spisku zaradi te poteze. Res je, da sva bila z Radom na kosilu, kjer sva se pogovorila. Predstavil mi je idejo, za kaj gre. Vprašal me je, če bom na voljo, in sem rekel, da še ne vem. To je bilo namreč pred enim mesecem. Nisem vedel, kako bo s klubom, saj če rečeš ja in te potem ni, je narobe. Prav tako nisem odpovedal, saj so potem zamere. Kar je seveda logično in normalno. Rekel je, da bi me v tem ciklusu izpustil in bi preizkusil druge igralce. Tako je bilo rečeno. Rekel sem, da ni nobenega problema. Povedal mi je, da bo povedal medijem razlog in sem mu prepustil, da pojasni, kot želi."

Nikoliću se zdi čudno, da se sploh omenja "kazen", saj, kot pravi, je selektorju, ko sta govorila že precej pred odpovedjo četrtega ciklusa, ki je bila, kot pravi, vseeno pravočasna, pojasnil, da ne ve kako bo s sodelovanjem v reprezentanci zaradi novega kluba. "Nimam zamer. Take situacije se dogajajo," je ob tem poudaril 23-letni Postojnčan, ki je dodal, da se vedno odzove reprezentanci, če se le lahko in je to dobro za obe strani. Je pa povedal še, da je s Fibino situacijo vse skupaj postalo težavno za košarkarje, saj so zaradi teh oken razpeti med delodajalcem in reprezentanco.

Bo enak ukrep tudi za Luko Dončića?

Nikolić je ob Jaki Klobučarju – ta je že zaključil reprezentančno pot –, edini slovenski košarkar, ki igra v Evropskem pokalu. Hkrati je s 23 leti velik up slovenske košarke in potencialni nosilec reprezentance v prihajajočih letih. Vendarle je izbrani vrsti tudi že nekaj dal. Leta 2014 je sodeloval na svetovnem prvenstvu, naslednje leto je sicer manjkal zaradi težav s poškodbami, lani pa je odigral pomembno vlogo na EuroBasketu. Ko je počival Goran Dragić, je Aleksej poskrbel, da organizacija igre ni trpela, še posebej pa se je izkazal v finalu, ko je odlično vodil slovensko igro v zadnji četrtini, ko kapetana ni bilo na parketu, suvereno kot prekaljeni maček poveljeval napadu in zadel tudi dva izjemno pomembna prosta meta.

Septembra se je Nikolić namesto v reprezentanci dokazoval pri Partizanu, kamor je prestopil poleti. Mladenič je dobil nov klub, potem ko se zadnja tri leta pri Broseju, s katerim se je preizkusil tudi v Evroligi, ni naigral. Da se raje želita dokazati v novem klubu in si izboriti minute, sta se odločila tudi Klemen Prepelič in Jaka Blažič, ki sta prav tako naredila korak naprej v karieri. Z Realom in Barcelono igrata v Evroligi, zato zdaj ne moreta sodelovati v izbrani vrsti. Prav tako ni Luke Dončića, ki igra v Ligi NBA. Zvezdnik Dallasa je junija in septembra odpovedal nastop v reprezentanci zaradi obveznosti v NBA-ju. Še posebej so bili na KZS-ju nanj jezni pred zadnjo akcijo, ko se ni oglašal na telefon in je komunikacija potekala le po SMS-ih. Na vprašanje, kako bo z Luko, če bo morda tudi zanj sledil "disciplinski ukrep" oziroma "kazen" ali kakor koli naj to interpretiramo, pa je selektor dejal: "Tudi njega imamo namen obiskati in se pogovoriti. To imamo v načrtu, samo ne vemo še, ali bo januarja, februarja ali marca."

Kult reprezentance se ruši

Izbrana vrsta je vstopila v neko novo obdobje. Nekoč je imela Slovenija širok izbor igralcev na vsaki poziciji, vedno pa se je našel nekdo, ki je odpovedal sodelovanje, kar se je poznalo, a ne tako kot zdaj, ko je res vsaka odsotnost hud udarec. Zato morajo odgovorni poskrbeti, da je v ekipi zbranih čim več kakovostnih košarkarjev. Vsak, ki igra na čim višjem nivoju, je za Slovenijo neprecenljiv. Teh trenutno res ni veliko. Ko je selektor omenil Udriha, je primer številnih odpovedi tudi Saša Vujačić. Oba sta imela določene zamere in krivda v vsej sagi (ne)igranja ni bila samo njuna. Skozi leta se je gradil kult reprezentance, ki je vrhunec doživel lani na evropskem prvenstvu, ko je Igor Kokoškov vse skupaj z Goranom Dragićem in druščino povezal v zlato celoto. Leto dni kasneje se zdi, da je vse, kar se je toliko časa gradilo, podrto. Navzdol so šli rezultati, vzdušje v in okoli reprezentance ni pravo in zdi se, da je tudi ta kult oziroma izbrana vrsta sama izgubila pomen.

"Ruši se zaradi Fibinih oken. Če bi bilo tako kot pri nogometu, kjer se, ko se igrajo kvalifikacije, vse ustavi in igrajo najboljši, bi bilo drugače. Pri košarki se Evroliga odloči, da ne pusti igralcev, Liga NBA tako ali tako ne, kvalifikacije so med sezonami … Verjemite, da bi bilo drugače, če bi se dobili 25. julija in trenirali do konca avgusta, nato pa v dveh tednih odigrali kvalifikacije. Kult bi ostal isti. Vseeno se trudimo, da ostaja. Nimamo prekrižanih rok, zakaj pa sem šel v Beograd na pogovore z Nikolićem. Prav zaradi tega in zato gremo tudi do Dončića. Moramo se boriti proti temu, kar je Fina naredila s temi kvalifikacijami," je prepričan selektor.

Vrata na Kitajsko so si evropski prvaki že zaprli, toda vseeno je treba upravičiti neko ime, ki si ga je slovenska reprezentanca v zadnjih letih izborila. Ne le z odnosom in igro, ampak štejejo tudi rezultati, ki so v športu glavno merilo. Slovenija je vendarle evropski prvak, ki pa si je dovolila tudi nedopusten poraz, kakršen je bil spodrsljaj v Belorusiji, na osmih kvalifikacijskih tekmah, pa je slavila le dvakrat in izgubila že petkrat v nizu! Pred tem je dobila 15 tekem zapored. Trifunović je večkrat poudaril, da v reprezentanci ni prostora za zamere, ampak da na tak način želi vzpostaviti avtoriteto. Tudi pri vzpostavljanju te je v prvi vrsti ključen rezultat, ki ga pa slovenska reprezentanca trenutno nima. V koledarskem letu je na uradnih tekmah namreč slavila le enkrat!

Tilen Jamnik