De Gea rešitelj rdečih vragov v Anadaluziji, Šahtar do preobrata proti Romi

Sevilla boljša kot United

21. februar 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 23:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Edini obračun osmine finala Lige prvakov, kjer ni bilo zadetkov, sta odigrala Sevilla in Manchester United (0:0). Šahtar pa je razveselil domače navijače z zmago nad Romo (2:1).

To je bil sploh prvi uradni obračun Seville in Uniteda. Ta je prvič po sezoni 2013/14 spet v izločilnih bojih. Sevilla se v četrtem poskusu skuša prvič prebiti v četrtfinale.

Prvi polčas je bil precej enakovreden, v drugem so bolj pritiskali Španci, a golov ni bilo.

De Gea rešil United

Prvi polčas je bil izenačen, kar kaže tudi razmerje v posesti žoge (53:47). Po zaspanem prvem delu polčasa je sledila razburljivejša igra v drugem delu, večji pritisk je izvajala Sevilla. Najbližje golu je bil v sodnikovem dodatku Luis Muriel, ki je streljal z glavo (žogo mu je pred vrata Uniteda poslal Jesus Navas), z izjemno obrambo se je izkazal David de Gea, ki je minuto pred tem ubranil tudi strel Stevenu N' Zonziju.

Gostitelji so imeli več priložnosti tudi v drugem polčasu. Muriel je bil nekoliko prepočasen v 71. minuti, ko mu je pred vrata De Gee nevaren predložek posredoval Pablo Sarabia. Dvojica je še lepšo priložnost zapravila dve minuti pozneje, tokrat se je v vlogi podajalca znašel Muriel, Sarabia je žogo poslal čez gol.

Romelu Lukaku je v 83. minuti sicer zatresel mrežo, a je sodnik videl, da je nogometaš igral z roko, tako da je gol razveljavil.

Šahtar do preobrata

Na drugem dvoboju v Harkovu sta se pomerila Šahtar in Roma, tako kot v osmini finala v sezoni 2010/11, ko so se napredovanja veselili nogometaši iz Donecka.

Roma je bila v prvem polčasu nevarnejša, imela je več strelov, gol pa je dosegla v 41. minuti - Edin Džeko je lepo podal Cengizu Underju, ki je ubežal obrambi Šahtarja, potem pa je bil spretnejši še od vratarja nasprotne ekipe. Šahtar je hitro po vrnitvi na zelenico izenačil, samostojno akcijo je z golom kronal Facundo Ferreyra. Domači navijači so se vodstva razveselili v 71. minuti, ko je Fred uspešno izvedel prosti strel z okoli 20 m. Ferreyra je bil ob koncu tekme blizu še enemu zadetku, a je bila obramba Rome na mestu.

Že prejšnji teden je Manchester City na prvi tekmi v Baslu zmagal s 4:0, Juventus in Tottenham sta se razšla z 2:2, branilec naslova Real Madrid je s 3:1 ugnal Paris St. Germain, Liverpool pa si je tako rekoč že zagotovil četrtfinale z zmago s 5:0 v Portu. V torek je Bayern prav tako s 5:0 doma premagal Besiktas, Chelsea in Barcelona pa sta se razšla z 1:1.

LIGA PRVAKOV

OSMINA FINALA, prve tekme



SEVILLA - MANCHESTER UNITED 0:0

Sevilla: Rico, Escudero, Lenglet, Mercado, Navas, Banega ( 89./Pizarro), N' Zonzi , Correa, Vazquez, Sarabia, Muriel ( 85./Ramirez).

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Lindelof, Young, McTominay, Matić, Herrera ( 17./Pogba), Mata ( 80./Martial), Sanchez ( 75./Rashford), Lukaku.

Sodnik: Clement Turpin (Francija).

ŠAHTAR - ROMA 2:1 (0:1)

Ferreyra 52., Fred 71.; Under 41.

Šahtar: Pyatov, Ismaily, Rakitsky, Kryvtsov ( 48./Ordets), Butko, Fred, Stepanenko, Bernard ( 92./Kovalenko), Taison , Marlos, Ferreyra .

Roma: Alisson, Florenzi ( 71./Peres), Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Under ( 72./Under), Nainggolan ( 83./Defrel), Perotti , Džeko.

Sodnik: William Collum (Škotska)

Povratni tekmi bosta 13. marca.

CHELSEA - BARCELONA 1:1 (0:0)

Willian 62.; Messi 75.



BAYERN - BEŠIKTAŠ 5:0 (1:0)

Müller 43., 66., Coman 53., Lewandowski 79., 88.

RK: Vida 16./Bešiktaš



Povratni tekmi bosta 14. marca.

REAL MADRID - PARIS SG 3:1 (1:1)

Ronaldo 45./11-m, 83., Marcelo 86.;

Rabiot 33.

PORTO - LIVERPOOL 0:5 (0:2)

Mane 25., 53., 85., Salah 29., Firmino 70.

Povratni tekmi bosta 6. marca.



JUVENTUS - TOTTENHAM 2:2 (2:1)

Higuain 2., 9./11-m; Kane 35., Eriksen 71.

Higuain je v 45. minuti z 11-m zadel prečko.

BASEL - MANCHESTER CITY 0:4 (0:3)

Gündogan 14., 53., Bernardo Silva 18., Agüero 23.

Povratni tekmi bosta 7. marca.

D. S.