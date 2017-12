Iličić že pozna recept, kako premagati obrambo Borussie

Prvi gol Kampla za Leipzig in Rotmana za Göztepe, zadel tudi Skubic

11. december 2017 ob 21:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poleg atraktivnega tekmeca in srečanja z Janom Oblakom se je Benjamin Verbič razveselil še ene novice: na podlagi posebnega statističnega indeksa je drugi najboljši igralec skupinskega dela Evropske lige!

S tem je uvrščen tudi v idealno enajsterico tega tekmovanja. Slovenski reprezentant se je že v preteklih tednih izkazal s tremi zadetki, na zadnji četrtkovi tekmi proti Šerifu pa je pri pomembni zmagi z 2:0, ki je Köbenhavnu zagotovila prezimitev v Evropi, blestel še kot asistent. Podal je namreč za oba gola. Višji indeks je imel po šestih odigranih tekmah le napadalec Athletica iz Bilbaa Aritz Aduriz, ki je dosegel pet zadetkov.

"Kakšna čast, da sem bil izbran v najboljšo postavo! Ne bi mi uspelo brez mojih soigralcev, osebja v klubu in tudi vas, dragi naviači. Najlepša hvala!," je na Twitterju zapisal Verbič.

Qarabag pokazal pot Köbenhavnu

Köbenhavn je v nedeljo odigral zadnjo letošnjo tekmo, tudi ta pa se tako kot večina to sezono ni razpletla po njegovih željah. V Aalborgu je osvojil točko (1:1), na zimski odmor se je odpravil kot šesti v danskem prvenstvu. Superliga se bo nadaljevala na začetku februarja, le nekaj dni pozneje pa bo stadion Telia Parken doživel vrhunec. Domači nogometaši se bodo v 1/16 finala pomerili z Atleticom Madridom in tako v sezoni, v kateri se jim ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov, vendarle okusili dvoboj najvišje ravni.

"Seveda ni nič nemogoče, vendar bo zelo težko," je žreb komentiral trener Stale Solbakken. Kljub temu je optimist, dobre občutke mu vliva dejstvo, da je avgustovski krvnik Köbenhavna v kvalifikacijah za Ligo prvakov Qarabag dokazal, da se proti Atleticu da igrati. Tako doma v Azerbajdžanu kot na gostovanju v Madridu je proti varovancem Diega Simeoneja remiziral.

Sploh na Danskem bo Köbenhavn zahteven tekmec za Atletico, saj dobro igra pred domačimi navijači. "Poznamo jih, z njimi smo že igrali (decembra 2007 je klub iz Španije v skupini Pokala Uefe zmagal z 0:2). Za nas bo to potovanje v lepo mesto, oni pa nam bodo poskusili zagreniti življenje. Köbenhavn je klub, ki je osvojil 12 naslovov državnega in osem pokalnega prvaka. Veseli smo, da smo spet v tem tekmovanju in da bo finale v Lyonu. To namreč vzbuja spomine, glede na to, da nam mesto nekaj dolguje," je povedal predstavnik Atletica Clemente Villaverde, ki se je spomnil poraza Madridčanov v Lyonu proti Dinamu Kijevu v finalu Pokala pokalnih zmagovalcev leta 1986.

Atletico je bil sicer zmagovalec Evropske lige v sezonah 2009/10 in 2011/12.

1. avgusta 1:0 za Atalanto

Žreb v Nyonu je tudi preostalim štirim slovenskim nogometašem v Evropski ligi namenil zelo atraktivne tekmece. Atalanta z Josipom Iličićem in Jasminom Kurtićem se bo pomerila z Borussio Dortmund. Ta par je nekdanji francoski reprezentant Eric Abidal izžrebal kot prvi.

"Odlično! Dobili smo najmočnejšega tekmeca, vsaj kar se tiče drugega bobna. Pomerili se bomo z najboljšimi, zato se bomo morali dobro pripraviti. Dozdajšnja sezona v Evropi nam je dala veliko zadovoljstva, zdaj nas časa nova velika tekma. Do 15. februarja je sicer še dolgo, v prihodnjih tednih se bomo osredotočili na domače prvenstvo," je povedal trener Gian Piero Gasperini. Atalanta je sicer osvojila prvo mesto v skupini pred Lyonom in Evertonom ter je računala na lažjega tekmeca v nadaljevanju tekmovanja, toda žreb se je z njo nekoliko poigral.

To bo prvo srečanje teh dveh tekmecev v evropskih pokalih. Sta si pa ekipi 1. avgusta letos stali nasproti na pripravljalnem dvoboju v Altachu v Avstriji, ki ga je z edinim zadetkom odločil prav Iličić. V 71. minuti je s 14 metrov dobro meril z levico. Borussia je tedaj nastopila praktično brez članov prve postave.

Povratna tekma bo 22. februarja na stadionu Mapei v Reggio Emilii, kjer Atalanta zaradi neustreznega stadiona v Bergamu igra domače evropske tekme. Sprejme nekaj več kot 20.000 gledalcev. Borussia je trenutno sicer v krizi in ima od nedelje novega trenerja Petra Stögerja, a vprašanje je, kako bo februarja.

Kampl se bo le srečal s Hamšikom

Italijansko-nemški obračun bo tudi dvoboj Napolija in Leipziga, ki sta sezono oba začela v Ligi prvakov. Potem ko ga lani oktobra in letos septembra ni bilo na reprezentančnih tekmah proti Slovakom, bo Kevin Kampl tokrat le spoznal Mareka Hamšika. "Rad potujem na jug," je dejal trener rdečih bikov Ralph Hasenhüttl.

Napoli je v Leipzigu že igral v sezoni 1988/89, ko je z Diegom Armandom Maradono osvojil Pokal Uefa, a takrat proti klubu Lokomotiva Leipzig. V finalu je bil boljši od še enega nemškega prestavnika Stuttgarta, katerega dres je nosil Srečko Katanec.



Mevlja po zimskem premoru najprej v Glasgow

Miha Mevlja se bo znova podal na Otok, lani je z Rostovom izpadel v osmini finala proti Manchester Unitedu. Tokrat se bo z Zenitom postavil po robu nekdanjemu evropskemu prvaku Celticu. Za kakšen nasvet bo lahko povprašal tudi koga izmed mlajših kolegov iz reprezentance U-21, ki ji je napadalec škotskih prvakov Moussa Dembele prejšnji mesec v Domžalah zabil tri zadetke. Znova se bosta srečala stara trenerska znanca iz angleške lige Roberto Mancini in Brendan Rodgers. Zenit je leta 2008 v finalu Pokala Uefa premagal drugi klub iz Glasgowa, Rangerse.



Tudi rusko prvenstvo bo po odigranih tekmah pretekli konec tedna več tednov mirovalo. Naslednji krog bo šele na začetku marca, tako da se bo lahko Zenit popolnoma osredotočil na evropski izziv. Na povratni tekmi v St. Peterburgu bo zaprt del tribune za domače navijače zaradi neprimernega transparenta na srečanju proti Vardarju 23. novembra.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 17 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

