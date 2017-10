Kampl "iz hotela" najboljši igralec tekme v Dortmundu

1.500 navijačev v nedeljo pozdravilo svoje ljubljence

16. oktober 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Samo šest izmed 23 slovenskih nogometašev, ki igrajo v tujini in ki so bili na seznamu Srečka Katanca na zadnjih dveh reprezentančnih akcijah, se je pretekli konec tedna s svojimi klubi veselilo zmag. Z naskokom najprestižnejšo je proslavljal Kevin Kampl.

Leipzig je v soboto z 2:3 zmagal v Dortmundu, kjer je KK44 igral od januarja do avgusta 2015. Tokrat se je tretjič v tej sezoni znašel v začetni postavi Leipziga, septembra se je to zgodilo proti Mönchengladbachu (2:2) in Augsburgu (poraz z 1:0). Ja pa na položajih zadnjih veznih igralcev prvič združil moči z Nabyjem Keitajem, ki se bo poleti 2018 preselil v Liverpool.

Kicker: Leipzigov motor deloval na visokih obratih

"Danes smo se pogumno odločili za napadalno enajsterico z zelo veliko odličnimi nogometaši. Z Keitajem in Kamplom smo zelo tvegali, saj prej še nikoli nista igrala skupaj na takšen način. Moram reči, da sta igrala impresivno," je po zmagi povedal trener rdečih bikov Ralph Hasenhüttl in Kampla označil za "najbrž najboljšega moža na igrišču".

To oceno mu je prisodil tudi sloviti časnik Kicker, pri katerem so zapisali: "Kot Leipzigov motor je deloval na visokih obratih. Bil je simbol agresivne in odlične predstave gostov."

"Kevin je nekoč igral tu, a v Dortmundu ni preživljal najboljših časov. Želel sem videti njegovo reakcijo, da lahko pokaže, da lahko igra za moštvo," je dodal Hasenhüttl.

Potrebuje še malo časa, da bo resnično "pravi"

Tudi športni direktor Leipziga Ralf Rangnick, ki slovenskega reprezentanta dobro pozna še iz Salzburga, ga je pohvalil za "veliko tekmo". Kampl je vlekel niti igre na sredini igrišča in v 10. minuti s prostega strela začel tudi akcijo gostov za izenačenje na 1:1. Na začetku drugega polčasa so povedli z 1:3 in nato zadržali prednost do konca tekme. Dortmundčani so v Bundesligi na domači zelenici izgubili prvič po 4. aprilu 2015, kar 41 tekem zapored so ostali neporaženi.

"Da sem bil pred leti igralec Borussie, ni bila nobena posebna prednost. Trener dobro ve, kako Borussia igra. Imajo tudi nekaj novih igralcev, ki še niso bili v Dortmundu, ko sem jaz igral tam. Prav tako so z novim trenerjem spremenili sistem igre," je v pogovoru za Mitteldeutscher Rundfunk dejal Kampl.

In še: "V Leipzigu sem le mesec in pol ter še vedno živim v hotelu. Šele zdaj sem našel stanovanje. Sedmič sem igral za novi klub, tretjič v prvi postavi. Potrebujem še malo časa, da bom resnično "pravi". Verjamem pa, da se dobro privajam na ekipo, prav tako pa ekipa pomaga meni."

V torek proti Portu

Leipzig, ki se je na lestvici prebil na tretje mesto le tri točke za Borussio, je v Dortmundu spremljalo 3.000 navijačev. Približno 1.500 jih je v nedeljo svoje ljubljence pozdravilo v pripravljalnem središču nedaleč od stadiona Red Bull Arena, kjer so uživali ob pivu in dobrotah z žara. "Oktoberfest" bodo nadaljevali že jutri, ko v mesto prihaja Porto in spektakel v Ligi prvakov.





Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 17 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Matej Rijavec