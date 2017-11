Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dres Olimpie bo Zoran Dragić zamenjal za Efesovega. Lani je v Evroligi odigral 23 tekem. V povprečju je v dobrih 19 minutah na tekmo dosegal sedem točk in 2,2 skoka. Foto: EPA Dodaj v

Konec milanske agonije – Zoran Dragić na poti v Efes

20. november 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovenskega košarkarja Zorana Dragića se končuje neuspešna milanska zgodba. Z Olimpio bo Ljubljančan prekinil sodelovanje in podpisal pogodbo z Anadolu Efesom.

Mlajši izmed bratov Dragić se je pred lansko sezono iz Himkija preselil v Lombardijo, kjer je podpisal dvoletno pogodbo. Februarja si je poškodoval koleno, zaradi rehabilitacije in v želji po dobri pripravi na novo sezono pa je moral izpustiti tudi evropsko prvenstvo, kjer je Slovenijo osvojila naslova. Zoran, ki je za reprezentančne kolege v carigrajskem finalu pesti stiskal s tribune, se je po začetku sezone znašel v nemilosti novega trenerja Simoneja Pianigianija, ki je povsem prenovil moštvo. Dragić je bil eden redkih košarkarjev na branilskem oziroma krilnem položaju, ki je ostal iz lanske zelo neuspešne sezone, ko so Milančani izpadli v polfinalu državnega prvenstva in bili zadnji v Evroligi. V italijanskem prvenstvu nanj letos niso računali, za Evroligo pa ga sploh niso registrirali.

Zdaj je, kot poroča Sportando, vendarle našel novo sredino. Z najuspešnejšim italijanskim klubom se je dogovoril za prekinitev pogodbe, kariero pa bo nadaljeval v Sinan Erdemu, kjer je Slovenija pred dvema mesecema stopila na evropski vrh. Največja turška dvorana je namreč domovanje Anadolu Efesa, s 13 naslovi prvaka najuspešnejšega kluba v državi. Efes sicer ni najbolje začel sezone. V Evroligi je v osmih krogih zbral le dve zmagi in je trenutno 15. V državnem prvenstvu pa trenutno zasedajo tretje mesto s petimi zmagami in dvema porazoma. Boljša sta Tofaš in Fenerbahče. Efes bo v četrtek v Evroligi gostoval v Kaunasu pri Žalgirisu, v naslednjem krogu teden dni kasneje pa v Carigrad prihaja prav milanska zasedba.

Znova soigralec z Murićem

V Carigradu bo igral pod taktirko Velimirja Perasovića, pridružil pa se bo reprezentančnemu kolegu Edu Muriću, s katerim sta uspešno skupaj poleg izbrane vrste igrala že za novomeško Krko. Murić sicer v Efesu ne igra veliko. Vmes je imel nekaj težav s poškodbo, Perasović mu namenja priložnost le v Evroligi, v turškem prvenstvu pa zaradi omejitve števila tujcev ne. V povprečju v 17 minutah v statistiko vpisuje po 2,7 točke in 2,7 skoka. Dragić bo moči združil tudi s Hrvatom Krunoslavom Simonom, s katerim sta lani skupaj igrala v Milanu, in s Srbom Vladimirjem Štimcem, s katerim sta bila skupaj eno sezono v Malagi. Štimac se je v dresu pivovarjev odlično znašel in je drugi strelec za izvrstnim Američanom Errickom McCollumom. Medtem naj bi Efes zapustil Američan s kosovskim potnim listom Justin Doellman.

Zoran, ki navdušuje z izjemno energijo in borbenostjo na parketu, tako ostaja v Evroligi, kjer je že igral z Unicajo, Himkijem in Olimpio. Vmes se je preizkusil v Ligi NBA, kjer pa pri Phoenixu in Miamiju v eni sezoni ni dobil veliko priložnosti. Pred odhodom v Španijo k Malagi je bil član Krke, uveljavil pa se je pri Slovanu, kamor je prišel iz Ilirije, kjer se je prvič srečal s košarko. Zadnja leta je bil tudi ključni mož reprezentance. Udeležil se je vseh akcij, izpustil je le letošnjo zaradi poškodbe. Ob bratu Goranu je bil vedno drugi strelec izbrane vrste, ob njegovi odsotnosti na EuroBasketu 2015 pa je bil najboljši slovenski strelec.

Tilen Jamnik