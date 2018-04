Langdon: Goran Dragić trdo dela in je pravi zmagovalec

Nekdanjega ostrostrelca CSKA-ja veseli, da se Olimpija znova dviguje

19. april 2018 ob 08:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trajan Langdon, nekdanji ostrostrelec moskovskega CSKA-ja, si je v službi Brooklyn Netsov v Tivoliju ogledal dvoboj Lige Nova KBM med Petrolom Olimpijo in Šentjurjem.

Primož Brezec je v intervjuju za MMC pred dnevi dejal, da je Jusufa Sanona, mladeniča, ki se kali v dresu Petrola Olimpije, v Ljubljani zagotovo v živo videl oglednik skoraj vsake NBA-ekipe. Ob visoki zmagi nad Šentjurjem, ko se je Ukrajinec – oče je sicer iz Burkina Fasa – predstavil v zelo dobri luči, ga je opazoval predstavnik moštva Brooklyn Nets. 41-letni Langdon je namreč zdaj pomočnik generalnega managerja pri tej franšizi, Seana Marksa, tudi dolgoletnega košarkarja v Ligi NBA.

Jasno je, da je bil za Američana najbolj zanimiv Sanon, ki se je prijavil na letošnji nabor najmočnejše lige na svetu, čeprav tega Langdon "na glas" ni smel povedati. "Prišel sem gledat igralce, a o imenih ne smem govoriti," je dejal in dodal, da tako velevajo pravila NBA-ja, da se o igralcih, ki bodo na naboru, ne sme govoriti. V sredo je bil v Tivoliju, dan pred tem si je ogledal moskovski dvoboj v četrtfinalu Evrolige med "njegovim" CSKA-jem in Himkijem, v četrtek pa bo že v Atenah na drugem obračunu serije Panathinaikosa in Real Madrida. Seveda bo tam spremljal Luko Dončića, a zaradi omenjenih pravil tudi o velikem slovenskem upu in enem glavnih akterjev letošnjega nabora ni smel govoriti.

Na naboru nekaj zelo zanimivih igralcev

"Nabor bo letos zelo zanimiv. Prihajajo dobri igralci, od katerih se veliko pričakuje. Nekaj imen je zelo zanimivih. Mi imamo tri izbore, enega pozno v prvi rundi, dva pa v drugi. Tako moramo narediti dober skavting in se dobro pripraviti nanj," je nekdanji oglednik San Antonio Spursov le dodal ob tem. Urnik v Evropi ima zelo natrpan, torej v treh dneh tri tekme v treh različnih prestolnicah: "Na splošno delam veliko skavtinga. Gledam univerzitetne tekme, tudi profesionalne, zdaj mednarodne … Ves čas gledam tekme, ali v živo ali na posnetkih, tako da je ta številka res velika." Po njegovih besedah se v NBA-ju že zavedajo kakovosti evropskih igralcev, ki jih je v ligi veliko, in števila nadarjenih košarkarjev, ki se tu razvijajo. Kot pravi, je Evropa zelo pomembna za oglednike, košarka se razvija po vsem svetu, še posebej po stari celini in zato je nepogrešljiv kraj za številne oglednike prav vseh franšiz najmočnejše lige na svetu.

V Ligi NBA se je Langdon preizkusil pri Clevelandu, po treh letih pa je prišel v Evropo, kjer je bil najprej član Benettona, po Efes Pilsnu in moskovskem Dinamu je pristal pri CSKA-ju, pri katerem je tako kot Matjaž Smodiš igral med letoma 2005 in 2011 ter dvakrat z njim osvojil Evroligo. Medtem ko z nekdanjim kapetanom ruskega velikana ob pomanjkanju časa že nekaj časa ni govoril, kot je dejal, pa je v Ljubljani poklepetal z Erazmom Lorbkom, ki je zdaj član Olimpije, eno leto pa sta si garderobo delila pri rdeči armadi. Langdon je slovel kot odličen ostrostrelec, zaradi česar si je že v mladosti prislužil vzdevek "aljaški morilec", saj je živel v tej zvezni državi in tu obiskoval srednjo šolo, preden je odšel na slovito univerzo Duke.

V Carigradu gledal tudi slovensko reprezentanco

"Vesel sem, da sem si v torek ogledal najvišjo raven evropske košarke. Me pa veseli, da se Olimpija znova dviguje in se postavlja na noge. To je odličen klub z bogato zgodovino. Vedno sem užival, ko smo igrali v Ljubljani, vedno proti odlični ekipi in izvrstnim igralcem. Lepo je biti znova tu. Publika je bila vedno izjemna. Posamezniki prav tako, kot na primer Goran Dragić. Vedno je bilo zabavno in velik izziv igrati tu. Vedel si, da bo nasprotnik agresiven, dvorana pa zelo glasna," je o spominih na Olimpijo še iz igralskih časov povedal Langdon, ki ima po babici tudi slovenske korenine.

Goran Dragića ga je, kot pravi, navdušil že med zmaji, kariero najboljšega slovenskega košarkarja pa podrobno spremlja zdaj v NBA-ju, gledal pa ga je tudi na EuroBasketu v Turčiji: "Zabavno ga je gledati in vesel sem zanj, da tako igra. Trdo dela in je pravi zmagovalec. Gledal sem ga v Carigradu, ko je slovensko reprezentanco vodil do naslova. To je bilo nekaj posebnega. Dosegel je res visoko raven in zelo mu privoščim. Odlično vodi tudi Miami. Podrobno ga spremljam in vem, da je Slovenija zelo ponosna nanj. V Carigradu sem si ogledal eno tekmo in res je bilo zabavno gledati, kako je Slovenija igrala. Imela je zelo dobro ekipo, pravo igro in kemijo. Goran je ekipo odlično vodil, tudi Igor Kokoškov je na klopi opravil izvrstno delo. Bili so prava ekipa in zelo povezani."

Tilen Jamnik