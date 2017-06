Ameriški mediji: Zaradi "ruske afere" tarča preiskave tudi Trump

Kdo je komu kaj rekel in kdaj

15. junij 2017 ob 09:23

Washigton - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški mediji poročajo, da je posebni tožilec Robert Mueller sprožil preiskavo proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi morebitnega oviranja preiskave o domnevnem vpletanju Rusije v predsedniške volitve.

Novica, o kateri je prvi pisal Washington Post, nato pa sta jo s svojimi viri podprla tudi New York Times in Wall Street Journal, pomeni prelomnico v letu dni stari preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve in morebitnega sodelovanja ljudi iz Trumpove kampanje z Rusi. Preiskava se je namreč do zdaj osredotočala na rusko stran zgodbe in člane predsedniške administracije, tokrat pa je prvič vpletla tudi samega predsednika.

Preiskavo predsednika Trumpa je prevzel posebni tožilec Robert Mueller, ki ga je imenoval namestnik pravosodnega ministra Rod Rosenstein.

Če je pod preiskavo predsednik, so vpleteni tudi praktično vsi njegovi sodelavci, s katerimi je morda kdaj govoril o tem, kar je predmet preiskave. Mueller menda prav tako išče tudi morebitne dokaze o finančnih nepravilnostih Trumpovih sodelavcev.

Trump se na te informacije še ni odzval, Marc Corallo, predstavnik Trumpovega odvetnika Marka Kasowitza pa je izjavil: "Dejstvo, da je FBI izdal informacije o predsedniku, je nezaslišano, neopravičljivo in nezakonito dejanje."

Nova zaslišanja še ta teden?

Washington Post še poroča, da so nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti Dan Coats, vodja agencije za nacionalno varnost (NSA) Mike Rogers in njegov nekdanji namestnik Richard Ledgett privolili v zaslišanja pri Muellerju, ki bi lahko potekala že ta teden. Tožilca zanimajo njihovi pogovori s Trumpom o preiskavi ruske afere in odpustitvi nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja.

Comey je v senatnem odboru za obveščevalne dejavnosti pred dnevi povedal, da ga je Trump na zasebnem pogovoru v Beli hiši prepričeval, naj neha preiskovati nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna in naj javno pove, da sam ni pod preiskavo. Comey tega ni storil, zato je Trump 22. marca, ob koncu konference v Beli hiši, zadržal pri sebi Coatsa in direktorja Cie Mika Pompea ter ju, po izjavah Coatsa, prosil, da posredujeta pri Comeyju, naj pusti Flynna pri miru.

Coats je sicer v kongresu javno povedal, da se ni nikoli čutil pod Trumpovim pritiskom. Vendar naj bi Trump nekaj dni kasneje po tem sestanku spet pritiskal nanj in na Rogersa, da javno zanikata obstoj dokazov o sodelovanju Trumpove kampanje z Rusi. Oba sta to zavrnila. Ledgett je bil avtor okrožnice znotraj NSA, ki je opisala vsebino pogovora med Trumpom in Rogersom.

NOVE SANKCIJE PROTI RUSIJI IN IRANU

Ameriški senat je skoraj soglasno potrdil predlog zakona, ki uvaja dodatne sankcije proti Rusiji. Predlog vsebuje določilo, ki administraciji predsednika Donalda Trumpa prepoveduje omilitev sankcij proti Rusiji brez privolitve kongresa. Predlog mora potrditi še predstavniški dom in potrebuje Trumpov podpis. Trump bi na del predloga zakona o Rusiji že vložil veto, vendar bi potem zavrnil tudi nove sankcije proti Iranu, ki jih podpira. Najpomembnejše določilo predloga zakona o sankcijah proti Rusiji je prepoved ameriški administraciji, da zdajšnje sankcije odpravi. Uvaja tudi številne nove sankcije, med drugim proti tistim, ki izvajajo zlobne kibernetske aktivnosti za rusko vlado in dostavljajo orožje režimu sirskega predsednika Bašarja Al Asada.



Kaj se je dogajalo med Comeyjem in Trumpom?

Muellerjeva preiskava ima Comeyjeve zapiske pogovorov s Trumpom, zbira pa tudi Trumpove javne in zasebne izjave o razlogih za odpustitev Comeyja, kakor tudi vse glede preiskave ruske afere. Comey je v senatu menil, da ga je Trump odpustil zaradi preiskave, če pa gre za oviranje te preiskave, bo prepustil v odločanje Muellerju.

Odstavitev malo verjetna

V primeru, da Mueller predstavi dokaze, da je Trump kršil zakon in oviral preiskavo, to nikakor ne bo pomenilo, da bo predsednik šel v zapor. Pravosodno ministrstvo predsednika ne bo preganjalo, ampak bo obtožnica šla v kongres, ki se bo moral odločiti, ali začne postopek odstavitve s položaja. Šele po odstavitvi bi ga lahko kazensko preganjali.

Za zdaj za odstavitev ni veliko možnosti. Preiskava je šele na začetku, republikancem ni v interesu, da ostanejo brez predsednika, demokratom pa ni v interesu, da ostanejo brez simbola, prek katerega bodo poskušali leta 2018 osvojiti večino v kongresu.

Trump ves čas zanika vsakršno rusko vpletanje v volitve, preiskavo o tem je označil za "lov na čarovnice".

A. P. J.