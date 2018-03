Ameriški pravosodni minister odpustil nekdanjega namestnika direktorja FBI-ja

Se je hotel Session prikupiti Trumpu?

17. marec 2018 ob 10:00

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški pravosodni minister Jeff Sessions je odpustil uslužbenca FBI-ja, nekdanjega namestnika direktorja te agencije, Andrewa McCaba. Razlog je njegova pooblastitev agentov FBI-ja za pogovor z mediji o preiskavi proti Hillary Clinton leta 2016.

Zvezni preiskovalni urad FBI deluje pod pristojnostjo pravosodnega ministrstva. Uradni razlog za odpustitev je ugotovitev generalnega inšpektorja ministrstva skupaj z disciplinskim uradom FBI-ja, da je McCabe pooblastil dva agenta FBI-ja za izjavo časopisu Wall Street Journal leta 2016 o preiskavi proti takratni demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. Sessions je dejal, da razkritja medijem o preiskavi niso bila dovoljena, poroča BBC.

McCaba je večkrat kritiziral tudi predsednik Donald Trump, ki se je že odzval na Sessionovo potezo. Na Twitterju je zapisal, da je odpustitev McCaba "velik dan za uslužbence in uslužbenke FBI-ja, ki trdo delajo." Dodal je, da je to "velik dan za demokracijo". Za McCaba pa je zapisal, da je "vedel vse o lažeh in korupciji na najvišjih ravneh FBI-ja".

Trump McCaba obtoževal pristranskosti

Trump je McCaba obtoževal politične pristranskosti. Poudarjal je tudi, da je njegova žena neuspešno kandidirala za položaj v državnem kongresu Virginije kot demokratka in je celo dobila nekaj denarja za kampanjo od takratnega demokratskega guvernerja Terryja McAuliffa, dobrega prijatelja Clintonovih.

Odzval se je tudi McCabe. Odpustitev je označil za napad na njegovo verodostojnost. Dejal je, da je poteza del "večjih naporov" za diskreditacijo ameriških obveščevalnih služb na splošno. Lani maja je Trump odpustil takratnega direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja, kot razlog pa je navedel njegovo vodenje preiskave zoper Hillary Clinton zaradi njene uporabe elektronske pošte.

Odpustili so ga tik pred upokojitvijo

Sessions bi lahko McCaba odpustil že prej, a je to storil v petek zvečer, ob 22. uri po krajevnem času, oziroma dva dni pred njegovim 50. rojstnim dnem in predvideno upokojitvijo, zaradi česar McCabe morda ne bo upravičen do polne pokojnine, ki naj bi jo prejemal po 21 letih dela v FBI-ju.

Pojavljajo se pomisleki, da se je želel Sessions prikupiti Trumpu, ki je na ministra jezen in naj bi se ga želel znebiti že več kot leto dni, ker se je izločil iz preiskave domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve. Trump je decembra tvitnil: "Namestnik direktorja FBI-ja Andrew McCabe hiti proti upokojitvi s polno pokojnino. Še 90 dni?"

McCabe je bil namestnik direktorja FBI-ja, a se je januarja s tega položaja umaknil. Nekaj časa je bil tudi vršilec dolžnosti direktorja, in sicer potem ko je Trump maja lani odpustil direktorja Jamesa Comeyja in preden je bil potrjen novi direktor Christopher Wray.

B. V.