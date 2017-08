Beograd predlaga delitev Kosova in priključitev severa k Srbiji

Delitev na "albanski" in "srbski" del

14. avgust 2017 ob 12:33,

zadnji poseg: 14. avgust 2017 ob 14:26

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je predstavil načrt za razdelitev Kosova, po katerem bi se severni, pretežno srbski del Kosova priključil k Srbiji.

Po Dačićevem mnenju bi tako razrešili dolgoletni konflikt glede Kosova, ki ga ima Srbija za svojega, številne države, tudi Slovenija, pa ga priznavajo kot neodvisno državo.

Minister je načrt predstavil v pogovoru za srbski časnik Novosti. Opozoril je, da je dosedanja srbska politika do Kosova doživela popoln poraz, saj si Srbija Kosova ne more več v celoti vrniti drugače kot z vojno, pri čemer pa je to že vnaprej izgubljena bitka.

Prav tako Srbi ne dobijo ničesar, če priznajo neodvisno albansko Kosovo. "Po nobenem izmed teh konceptov Srbi ne dobijo ničesar. Samo izgubijo," je dejal Dačić in se zavzel za trajno rešitev spora med Srbi in Albanci na tem območju. "Do tega pa lahko pride le z dogovorom Srbov in Albancev, kjer bo vsak nekaj dobil in izgubil," je dejal.

Predlagal je razmejitev na "tisto, kar je srbsko in kar je albansko". Poleg tega pa bi morali Srbi, ki bi ostali na albanski strani, imeti široko avtonomijo. Podobno avtonomni status zahteva tudi za stare pravoslavne samostane na Kosovu. Njihov status naj bi bil podoben samostanom na grškem polotoku Atos, je predlagal Dačić, ki je pozval Srbe, naj ne živijo v preteklosti in objokujejo izgubljene bitke.

Kosovo: Poslanci spet bojkotirali ustanovno sejo

V Kosovu je propadel tudi četrti poskus, da bi poslanci na nadaljevanju ustanovne seje izvolili novega predsednika parlamenta in potrdili vlado. V parlamentu je bilo le 53 od 120 poslancev, tako da niso bili sklepčni. Izhod iz krize bi lahko bile nove predčasne volitve, saj tiste junija niso prinesle dovolj jasnih rezultatov, pišejo lokalni mediji.

Po predčasnih parlamentarnih volitvah 11. junija se je nov sklic parlamenta na ustanovni seji sestal v začetku avgusta, ko so novi poslanci samo prisegli. Sejo so nato večkrat nadaljevali, a niso izvolili predsednika in podpredsednikov parlamenta, ki bi bil s tem dokončno oblikovan.

Glavni krivec za politični kaos je zmagovito zavezništvo več strank PAN okoli Demokratske stranke Kosova (PDK), ocenjuje nemška tiskovna agencija DPA. Na volitvah je PAN sicer dobil največ glasov, ampak premalo za absolutno večino 61 mandatov. Poslanci že več kot en teden bojkotirajo sejo parlamenta.

Nekatere stranke in časopisi trdijo, da je PAN, poznan tudi kot "vojna koalicija", skušal nekaj poslancev podkupiti, da bi dobil večino. Tako kot koalicija je tudi opozicija precej razdrobljena in neenotna. Člani PAN zato pristopajo do posameznih opozicijskih poslancev in jih skušajo v zameno za različne obljube prepričati, da bi podprli zavezništvo.

B. V., J. R.