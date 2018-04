BiH: Aretirali generala Dudakovića, osumljenega vojnih zločinov nad Srbi

Skupno prijeli več kot deset ljudi

27. april 2018 ob 11:21

Sarajevo/Bihać - MMC RTV SLO, STA

V Bihaću so aretirali upokojenega generala vojske BiH-a Atifa Dudakovića, ki je osumljen vojnih zločinov nad srbskimi ujetniki med letoma 1992 in 1995. Dudaković je med vojno kot poveljnik petega korpusa vojske BiH-a med vojno branil Bihać.

Policija je na zahtevo tožilstva Bosne in Hercegovine skupno aretirala več kot deset ljudi, osumljenih vojnih zločinov nad srbskimi prebivalci in vojaki med leti 1992 in 1995, poroča Al Džazira Balkans. Po podatkih oblasti Republike srbske je peti korpus vojske BiH-a v letu 1995 v občinah Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Sanski Most in Ključ ubil 870 srbskih civilistov in 400 vojakov.

Med aretiranimi je tudi Ibrahim Nadarević, prav tako nekdanji častnik vojske BiH-a in poveljnik petega korpusa, ki je zdaj kot svetovalec zaposlen v parlamentu BiH-a. Pripadniki petega korpusa vojske BiH-a so leta 1994 pred napadom srbskih sil pod poveljstvom Ratka Mladića ubranili območje Bihaća na skrajnem zahodu države.

Blic, srbski tabloidni časnik, poroča, da je Dudaković še lani vse Bošnjake, starejše od 17 let, pozval k oboroževanju in trdil, da vojne ni konec, temveč se je le prekinilo streljanje. Na nagovoru bošnjaške skupnosti v Luksemburgu prav tako lani je Bošnjake iz zahodne Evrope pozval, naj se angažirajo pri rekrutiranju borcev za odpor proti "velikosrbski agresiji".

Posnetki zločinov

V preteklih letih so regionalne televizije predvajale več posnetkov, ki Dudakovića prikazujejo kot akterja in poveljnika vojnih zločinov. Dudaković vso krivdo zanika in trdi, da so posnetki zmontirani, njegove izjave pa vzete iz konteksta, poroča srbska televizija B92.

J. R.