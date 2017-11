Cia objavila bin Ladnove dokumente - dnevnik, posnetke s poroke, risanke

Ubili so ga maja leta 2011

2. november 2017 ob 09:57

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriška obveščevalna agencija Cia je objavila skoraj 470.000 dokumentov, ki jih je zasegla med operacijo maja leta 2011, ko so posebne enote ameriške vojske med napadom na poslopje v Pakistanu ubile vodjo teroristične mreže Al Kaida, Osamo bin Ladna.

Ameriški specialci so bin Ladna med napadom ubili, njegovo truplo pa vrgli v morje. V operaciji so zasegli veliko informacijskega materiala - bin Ladnov dnevnik, različne dokumente, dokumentarce, diskete in filme. Med njimi je posnetek s poroke njegovega sina Hamze, za katerega danes ni jasno, kje se nahaja. V na novo objavljenih dokumentih naj bi bilo tudi nekaj informacij o odnosih Al Kaide z Iranom in njeni vlogi v uporu Iračanov proti ameriški okupaciji, pa tudi načrti za izkoriščanje arabske pomladi v svoj prid ter zamisli za izboljšanje javne podobe Al Kaide. Poleg tega so bili na računalnikih posnete otroške risanke ter več dokumentarnih filmov, trije tudi o samem bin Ladnu.

Direktor Cie Mike Pompeo je dejal, da material objavljajo, "da lahko ljudje dobijo pogled v načrte in delovanje teroristične mreže".

Vsega niso objavili

Gre za objavo četrtega svežnja dokumentov, najdenih med vdrtjem v bin Ladnovo skrivališče v mestu Abotabad v Pakistanu, pišejo zahodni mediji. Nekatere informacije je Cia sicer zadržala zase, saj bi lahko "škodovale nacionalni varnosti ZDA", poleg tega naj bi našli tudi nekaj pornografije. Objava dela materiala bi tudi lahko kršila intelektualno lastnino, saj naj bi si teroristi v Abotabadu ogledovali ameriške igrane filme in tudi dokumentarce.

Teroristična mreža Al Kaida, ki je prevzela odgovornost za napad na ZDA 11. septembra 2001, je bila v času uboja bin Ladna že zelo oslabljena in to se do danes ni spremenilo.

A. P. J.