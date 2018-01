Erdogan napovedal nove operacije turške vojske v Siriji

24. januar 2018

Ankara, Damask

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je napovedal nove vojaške operacije v Siriji, ki bodo potekale vzporedno s trenutno operacijo proti kurdskim borcem na severozahodu Sirije.

Namen operacij naj bi bilo uničenje "teroristov", poroča DPA. Operacija Oljčna vejica v Afrinu, ki velja za kurdsko trdnjavo blizu meje s Turčijo, se je začela v soboto. Erdogan je napovedal, da načrtujejo širitev operacije tudi na kraj Manbidž. Mesto je bilo sprva v rokah samooklicane Islamske države, nato pa so pripadnike IS-ja iz mesta pregnali kurdski borci ob pomoči ZDA.

"Začenši z Manbidžem bomo uničili igro, ki se igra vzdolž naših meja, in popolnoma očistili našo regijo tega zla," je dejal turški predsednik in obljubil, da bo "uničil teroriste" in območje naredil gostoljubno. Erdogan je še sporočil, da naj bi v Afrinu "nevtralizirali 268 teroristov", kar pomeni, da so jih ubili. Kurdski borci so do zdaj potrdili le nekaj smrtnih žrtev. Po ocenah borcev za človekove pravice naj bi bile žrtve tudi med civilisti, kar pa Turčija vztrajno zanika.

Pred operacijo Oljčna vejica je z domov zbežalo že okoli 5.000 ljudi. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja na območju, kjer živi več kot 300.000 ljudi. Kot je povedal tiskovni predstavnik ZN-a Stephane Dujarric, se ljudje umikajo iz Afrina v okoliške vasi, še okoli tisoč pa se jih je umaknilo v Alep.

V napadih koalicije ubitih 150 borcev IS-ja

Medtem je koalicija pod vodstvom ZDA sporočila, da je v soboto izvedla zračne napade na položaje IS-ja v provinci Deir Ezor na jugovzhodu Sirije. V napadih naj bi po podatkih umrlo 150 skrajnežev džihadistične skupine. Hkrati so zagotovili, da v napadih ni bilo civilnih žrtev in dejali, da boj za osvoboditev Sirije še ni končan.

IS ni potrdil ne napada ne žrtev. Po zagotovilih koalicije je skrajna skupina izgubila 98 odstotkov ozemlja, ki ga je leta 2014 zasedla v Iraku in Siriji ter razglasila kalifat. Zdaj IS nadzoruje le še manjše predele v Siriji, vključno z delom doline Evfrata. Njihove cilje napadajo kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF), ki imajo ameriško podporo, in tudi provladne sile, ki jih podpirata Rusija in Iran.

