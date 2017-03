Fillon ostal še brez tiskovnega predstavnika

15. marca se bo zglasil na sodišču

3. marec 2017 ob 07:31

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 12:41

Pariz

Zadnji v vrsti, ki je zapustil ekipo Françoisa Fillona, je njegov tiskovni predstavnik Thierry Solere. Medtem je nekdanji premier Alain Juppé dejal, da je v primeru Fillonovega umika pripravljen na kandidaturo.

Solere je prek Twitterja sporočil, da se je odločil, da ne bo več opravljal dolžnosti tiskovnega predstavnika Fillona.

Že četrtek je bil za Fillona zelo naporen: preiskovalci so najprej opravili hišno preiskavo njegovega pariškega doma, potem je njegovo ekipo zapustilo več sodelavcev, k odstopu pa ga je pozvalo 15 županov. A zvečer je pri zborovanju vztrajal, da se ne vdaja. "Pred vami je borec. Ne nameravam se vdati," je na zborovanju v Nimesu pred 3.000 privrženci zvečer dejal predsedniški kandidat francoske desnice in znova poudaril, da bo vztrajal.

Preiskovalci so njegovo domovanje preiskali v okviru uradne preiskave v povezavi s fiktivnim zaposlovanjem njegove žene in nepravilno porabo sredstev, zaradi katere se je zamajal njegov politični položaj. Že prejšnji mesec so preiskali njegovo pisarno v parlamentu. Povod za preiskavo je bilo poročanje satiričnega časopisa Canard Enchaine o domnevno fiktivnih zaposlitvah Fillonove žene Penelope. Ta naj bi med letoma 1998 in 2012 delala kot moževa poslanska asistentka in sodelavka literarne revije in pri tem zaslužila več kot 900.000 evrov, vendar obstaja dvom, ali je to delo tudi dejansko opravljala. Ob tem je prišlo na dan tudi, da naj bi Fillon dvema od svojih otrok, Marie in Charlesu, med letoma 2005 in 2007 izplačal honorarje za odvetniške storitve 86.000 evrov, čeprav sta bila takrat še študenta in nista bila usposobljena za odvetniško delo.

Fillon se mora v povezavi s preiskavo na sodišču zglasiti 15. marca, dva dneva pred iztekom roka za končno prijavo na predsedniške volitve. Kandidati za predsedniške volitve morajo do takrat zbrati 500 podpisov podpore med člani stranke. Kot poroča Le Monde, si člani stranke, ki so že podprli Filllona, v primeru njegovega umika kandidature ne morejo premisliti in podpreti drugega kandidata.

Na vrelišču kampanje odhod številnih sodelavcev

Nov udarec je Fillonu zadal tudi odhod okoli 15 sodelavcev iz kampanje. Gre za sodelavce iz kroga strankarskega kolega, nekdanjega premierja in ministra Alaina Juppéja. Kot poroča Le Monde, so javnosti sicer precej neznani, vendar pa so bili zelo pomembni pri organizaciji in poteku kampanje. Ob tem v časopisu dodajajo, da v ekipi zdaj ostajajo predvsem prepričani podporniki Fillona.

Francoski mediji sicer pišejo, da vse več politikov z desnice lobira, da bi v zadnjem hipu v boj za predsedniški položaj poslali Juppéja, zdajšnjega župana Bordeauxa. "Mož, ki lahko reši položaj in edini, ki nas lahko pripelje do zmage," je o njem dejal Pierre-Yves Bournazel, svetovalec republikanske stranke za Pariz in regionalni svetovalec. Iz krogov Juppéja je prišla informacija, da je 71-letnik pripravljen na kandidaturo, "če bodo izpolnjeni vsi pogoji - François Fillon se mora odločiti za umik, desni in sredinski tabor pa se mora zediniti za njim," poroča STA.

Medtem je približno 15 desnosredinskih in sredinskih županov v javnem pismu pozvalo Fillona, naj odstopi od kandidature, saj po njihovem mnenju ni več pogojev za njegovo zmago in obstaja tveganje za bodisi podaljšanje Hollandove politike bodisi izvolitev Marine Le Pen.

Najbolje kaže Macronu

Prvi krog volitev bo 23. aprila, drugi pa 7. maja. Po javnomnenjskih raziskavah bo v 1. krogu največ glasov prejela kandidatka Nacionalne fronte Marine Le Pen, ki se bo v 2. krogu pomerila z neodvisnim kandidatom Emanuelom Macronom. Ta pa naj bi 7. maja gladko zmagal. Do izbruha afere so javnomnenjske raziskave uvrstitev v 2. krog in gladko zmago nad Le Penovo napovedovale Fillonu.

K. T.