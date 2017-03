Fillonova žena prvič spregovorila o škandalu

Francois Fillon vztraja pri kandidaturi in nadaljuje kampanjo

5. marec 2017 ob 14:52

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Penelope Fillon, žena predsedniškega kandidata Franocisa Fillona, je prvič spregovorila v zvezi s škandalom o domnevni navidezni zaposlitvi. Za soproga naj bi opravljala več različnih parlamentarnih del.

Penelope Fillon je v intervjuju za Le Journal du Dimanche razložila, da je za moža "opravljala več različnih del", in zanikala obtožbe, da je prejemala plačilo za neopravljeno delo. Hkrati je soproga pozvala, naj gre v volilni bitki do konca, in poudarila, da je odločitev o odstopu od kandidature samo njegova.

"Potreboval je nekoga, ki bi opravljal veliko različnih zadolžitev in če to ne bi bila jaz, bi za to plačal komu drugemu," je povedala Fillonova in dodala, da je bilo vse zakonito. Moža naj bi spremljala na govorniške dogodke, se ukvarjala z elektronsko pošto ter mu pripravljala zapiske in informacije.

Penelope Fillon naj bi med letoma 1998 in 2012 kot moževa poslanska asistentka in sodelavka literarne revije zaslužila več kot 900.000 evrov, vendar ni nobenih dokazov, da je delo dejansko opravljala. Kasneje je prišlo na dan, da je Fillon med letoma 2005 in 2007 delo odvetnika plačeval tudi dvema izmed svojih otrok, kar 84.000 evrov, čeprav sta bila takrat še študenta.

Uradna preiskava

Proti Fillonu so zaradi očitkov navidezne zaposlitve njegove soproge pretekli teden uvedli uradno preiskavo, ki zajema sum poneverbe javnih sredstev in zlorabe položaja. Predsedniški kandidat je prepričan, da gre za politično motivirane obtožbe, za katerimi stoji vladajoča socialistična vlada, podpornikom je dejal, da ga nasprotniki skušajo zastraševati. Predvidoma 15. marca ga bodo preiskovalni sodniki pozvali na zaslišanje.

Fillon je veljal za favorita na predsedniških volitvah, po izbruhu škandala pa mu je podpora močno padla. V volilni bitki za predsednika Francije je zdrsnil na tretje mesto, pred njim sta vodja skrajno desne stranke Nacionalna fronta Marine Le Pen in neodvisni kandidat Emmanuel Macron.

Medtem je Fillona zapustilo več članov njegovega volilnega štaba, med drugim tudi blagajnik, trije pravniki, tiskovni predstavnik Thierry Solere in Bruno Le Maire, nekdanji minister za kmetijstvo in kandidat za položaj zunanjega ministra v primeru Fillonove zmage.

Juppe pripravljen nadomestiti Fillona

Po poročanju BBC-ja naj bi viri blizu poraženca notranjih volitev republikanske stranke Alaina Juppa izdali, da je Juppe pripravljen vskočiti nazaj v predsedniško bitko, če bi se Fillon odločil prostovoljno umakniti.

Fillon obtožbe o korupciji označuje kot "poskus umora želje po spremembah" in od kandidature ne namerava odstopiti.

Pred Eifflovim stolpom danes pripravlja veliko predvolilno zborovanje, na katerem pričakujejo 45.000 podpornikov.

J. R.