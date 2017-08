Finsko sodišče je razkrilo identiteto napadalca

Sodelovanja osumljeni še štirje Maročani

21. avgust 2017 ob 15:53

Helsinki - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Finsko sodišče je razkrilo identiteto napadalca, ki je minuli petek v Turkuju z nožem do smrti zabodel dva človeka, osem pa jih je ranil. Gre za 18-letnega Adberrahmana Mechkaha, ki bo zaslišan v torek.

Finska policija je pred tem sporočila, da je osumljenec prosilec za azil iz Maroka, ki si je za tarče izbral ženske. Policija incident preiskuje kot teroristični napad, prvi na Finskem.

Sodišče bo napadalca, osumljenega dveh umorov in osmih poskusov umora, zaslišalo v torek. Zaslišanje bo najverjetneje potekalo prek videoprenosa, saj je bil napadalec po napadu ustreljen v nogo in je še vedno v bolnišnici.

Policija je za napadalca sicer zahtevala uvedbo pripora. Sodišče bo o tem predvidoma odločilo v torek, vendar je zaslišanja osumljenca odvisno od njegovega zdravstvenega stanja, o čemer bo odločalo bolnišnično osebje, je sporočila državna preiskovalka Crista Granroth.

Policija je medtem sporočila, da so zahtevali uvedbo pripora tudi za štiri druge Maročane, stare med 18 in 28 let, ki so osumljeni sodelovanja pri pripravi napada, vendar njihova vloga še ni razjasnjena. Policija je izdala mednarodno tiralico za še enim osumljencem.

Napadalec napadal ženske

Napad se je zgodil v petek popoldne na trgu Puutori v središču Turkuja. Napadalec je dve ženski - obe Finki, rojeni leta 1951 in 1986 - zabodel do smrti. Še osem ljudi je bilo ranjenih, med njimi šest žensk in dva moška. Trije ranjeni so tuji državljani, iz Švedske, Italije in Velike Britanije. Moška sta bila ranjena, ko sta jim priskočila na pomoč. Starost žrtev je med 15 in 67 let. Napadalca je policija ustrelila v zgornji del noge in ga pridržala.

18-letni osumljenec je v državo prispel v začetku leta 2016 in zaprosil za azil. Živel je v sprejemnem centru v Turkuju. Po navedbah nemškega notranjega ministrstva je bil Mechkah v Nemčiji od konca 2015 do začetka 2016, vendar ni zaprosil za azil.

Supo prejel namig o radikalizaciji

Finska obveščevalna služba Supo je sporočila, da je v začetku leta prejela namig, da se je Mechkah radikaliziral in kazal interes za ekstremistične ideje. Namig pa ni vseboval informacij o morebitni grožnji napada. Supo je še sporočil, da so v zadnjih dveh letih prejeli več kot 1000 namigov in da so morali dati prednost konkretnim grožnjam. Mechkaha ni bilo na seznamu približno 350 posameznikov, ki jih spremlja finska obveščevalna služba.

Odgovornosti za napad sicer ni prevzela nobena skupina, policija pa išče tudi morebitne povezave s četrtkovim napadom v Barceloni.

J. R.