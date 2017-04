Francosko sodišče zavrnilo izročitev Haradinaja Srbiji

Haradinaja leta 2015 pridržali tudi v Sloveniji

27. april 2017 ob 11:21

Colmar - MMC RTV SLO/STA

Prizivno sodišče v francoskem Colmarju je zavrnilo izročitev nekdanjega kosovskega premierja in haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja Srbiji.

Haradinaj je odločitev sodišča označil za "zmago Albancev", srbski premier Aleksandar Vučić pa je za danes sklical izredno sejo vlade.

Sodišče je zahtevo Srbije zavrnilo brez obrazložitve. Odločitev so v sodni dvorani sprejeli z aplavzom, Haradinaj pa je dejal, da je "dobil bitko" in se svojim privržencem, ki so se zbrali pred sodiščem, zahvalil za podporo. "Ker sem zdaj svoboden, grem v Strasbourg, kjer bom dobil potni list. Upam, da se bom še danes vrnil na Kosovo. Izgubil sem štiri mesece, čas je dragocen," je še dodal.

Haradinaja so prijeli 4. januarja na letališču Bale-Mulhouse na vzhodu Francije na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je leta 2004 izdala Srbija. V njej ga Srbija obtožuje ubojev in vojnih zločinov v času spopadov na Kosovu v letih 1998 in 1999, v katerih je bilo ubitih 13.000 ljudi. Kosovska vlada je protestirala proti Haradinajevemu prijetju in ga označila kot "primitivno dejanje".

Teden dni po prijetju so Haradinaja v Franciji izpustili na prostost, a so mu odvzeli potni list in prepovedali, da bi zapustil državo, preden sodišče objavi svojo odločitev.

Zaradi Haradinaja interpelacija Györkös Žnidarjeve

Mednarodno sodišče za vojne zločina na območju Jugoslavije v Haagu je Haradinaja že dvakrat oprostilo. Po navedbah Beograda v srbski mednarodni tiralici ne gre za kazniva dejanja, za katera ga je oprostilo haaško sodišče.

Na podlagi stare srbske tiralice v sistemu Interpola iz leta 2004 je Haradinaja junija 2015 za kratek čas prijela tudi Slovenija. Incident je tedaj razburkal odnose med Kosovom in Slovenijo. Ko je Kosovo sporočilo Ljubljani, da se je Haradinaj vračal čez ozemlje Slovenije s posebne diplomatske misije v tujini, so mu vrnili potni list in je lahko zapustil Slovenijo. Septembra 2015 se je potem zaradi tega incidenta morala na interpelaciji zagovarjati tudi notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar.

K. S.