Hrvaška opozicija začenja zbiranje podpisov za interpelacijo Plenkovića

Sporno je milijardo evrov vredno posojilu Agrokorju

26. oktober 2017 ob 18:48

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je napovedala, da bo zaradi sporne pogodbe v primeru Agrokor začela zbirati podpise poslancev za interpelacijo premierja Andreja Plenkovića.

Sporna je pogodba, ki jo je Agrokorjeva izredna uprava podpisala z naložbenimi skladi, da bi si zagotovila nova posojila pri poskusu reševanja največje hrvaške družbe pred stečajem.

Prihodnji teden bo minilo šest mesecev od opozicijskega poskusa odpoklica ministra za finance Zdravka Marića, ki so mu očitali domnevno navzkrižje interesov zaradi povezav z Agrokorjem. Opoziciji je zmanjkal samo en glas za odpoklic ministra, ki ga Plenković še vedno brani pred obtožbami v povezavi z Agrokorjem, iz katerega je minister kot eden nekdanjih direktorjev koncerna prišel v ministrsko ekipo.

Socialdemokrati so napovedali, da bodo zbrali potrebnih 31 podpisov poslancev za interpelacijo predsednika vlade ter da jo bodo v petek vložili v parlamentarni postopek. Konec šestmesečnega roka po razpravi o interpelaciji Marića tako odpira pot novemu poskusu interpelacije predsednika vlade ali ministrov.

SDP računa na podporo Mostu

V SDP pričakujejo, da bodo zbrali podpise poslancev več opozicijskih strank, vključno z Mostom neodvisnih list, ki je zaradi nasprotovanja Mariću maja letos moral izstopiti iz vladne koalicije. V stranki so v preteklih mesecih večkrat navajali, da bodo zaradi domnevne vpletenosti v primer Agrokor vnovič zahtevali razpravo o zaupnici Mariću kot tudi podpredsednici vlade in ministrici za gospodarstvo Martini Dalić, a so se odločili, da se bodo lotili premierja.

Pogodba izredne uprave z investicijskimi skladi

Razlog za to so našli v dokumentih, ki jih je objavil Jutarnji list. Gre za pogodbo o 1,06 milijarde evrov roll-up posojila za Agrokor, ki jo je izredna uprava junija letos podpisala s finančnimi institucijami, med katerimi je največji delež prispeval ameriški investicijski sklad Knigthead Capital Management.

Med drugim naj bi pogodba zavarovala položaj izrednega pooblaščenca hrvaške vlade v Agrokorju Anteja Ramljaka. V primeru, da bi ga vlada želela odstaviti, lahko upniki zvišajo obresti ali zahtevajo takojšnje izplačilo posojila v celoti, je zapisano v pogodbi. Opozicija meni, da so investitorji s takšno pogodbo prevzeli nadzor nad procesom prestrukturiranja Agrokorja.

Plenković pogodbo zagovarja kot najboljšo možno

Plenković je zavrnil vse očitke opozicije in poročanje medijev označil kot neutemeljeno. Zatrdil je, da je lex Agrokor nad pogodbo o novih posojilih. Povedal je, da je bila pogodba v času, ko je bilo treba zagotoviti svež denar za premostitev Agrokorjevih finančnih in poslovnih težav, najboljša možna rešitev.

Ko bo interpelacija vložena, imata vlada oziroma premier osem dni časa za odgovor na interpelacijo, v saboru pa mora biti razprava nato v roku 30 dni uvrščena na dnevni red.

Bo preiskovalna komisija sploh začela z delom?

V hrvaškem parlamentu so pred kratkim sicer ustanovili preiskovalno komisijo, ki naj bi ugotovila vse okoliščine od začetka poslovanja Agrokorja, a ni jasno, ali bo komisija sploh začela z delom. HDZ vztraja pri tem, da komisija ne more delovati, če se bo začel postopek proti 15 osumljencem za kazniva dejanja v koncernu, vključno z dolgoletnim predsednikom uprave Ivico Todorićem.

J. R.