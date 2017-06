Iraška vojska: "Mosul bo osvobojen v nekaj dneh"

Vzhodni Mosul praznoval prvi bajram po več letih

25. junij 2017 ob 21:30

Mosul, Raka - MMC RTV SLO/Reuters

Prebivalci vzhodnega dela iraškega Mosula so praznovali svoj prvi bajram brez prisotnosti IS-a po dolgem času. Na zahodu iraška vojska počasi osvobaja civiliste. V Raki pomilostili nižje pripadnike IS-a.

V vzhodnem delu mesta so se ob praznovanju bajrama zbrali odrasli in otroci, ki so se igrali s plastičnimi pištolami. Te so bile ene izmed redkih igrač, ki jih je IS dovoljeval, igrače z obrazi so bile prepovedane.

Skrajneži so ob vpeljevanju skrajno radikalnih pravil otroke navajali na boj od samega začetka, učenje matematike je potekalo s seštevanjem bomb in metkov, poroča Reuters.

Bajramske molitve so sicer bile dovoljene, ne pa tudi slavje ob prazniku. Za nekatere je bajramsko vzdušje sicer pokvarilo uničenje zgodovinske 850-letne mošeje Grand al Nuri, ki so jo pripadniki IS-a razstrelili v sredo.

Hudi spopadi na zahodu Mosula

Iraške sile so vzhodni del mesta po 100 dneh boja osvobodile januarja letos, zdaj pa se z IS-om spopadajo še na zahodu. "Medtem ko so naše herojske sile blizu razglasitvi zmage nad IS-om, vam želim iskrene čestitke ob bajramu," je v izjavil iraški premier Haider al Abadi.

Na zahodu oziroma v strogem centru mesta se nahaja še okoli zadnjih 350 pripadnikov t. i. Islamske države. General protiterorističnih enot Sami al Ariti pričakuje, da bo bitka za mesto končana v nekaj dneh.

Bojevanje v historičnem mestnem jedru s prepredenimi ozkimi ulicami na zahodnem bregu reke Tigris vodijo ameriške enote za mestno vojskovanje. Po besedah Aritija je za bojno črto IS-a še vsaj 50.000 civilistov, čeprav so jih v preteklih dneh več sto že osvobodili.

Po besedah osvobojenih posameznikov so civilisti v mestnem jedru brez vode, hrane in zdravil ujeti v razpadajočih hišah. IS civilistom ne dovoli odhoda, saj jih uporabljajo za živi ščit, več sto so jih med poskusi pobega v preteklih treh tednih ubili.

Območje pod nadzorom IS-a je veliko le še dva kvadratna kilometra, vendar se tam boji odvijajo s strašno intenzivnostjo, poroča Deutsche Welle- Humanitarne organizacije opozarjajo, da so življenja civilistov v spopadih izjemno ogrožena.

Ljudski svet Rake pomilostil nižje pripadnike IS-a

V sirski Raki, kjer je IS prav tako pred kapitulacijo, je mestni ljudski svet pomilostil 83 nižje rangiranih borcev IS-a, poroča Al Džazira. V izjavi so dejali, da gre za gesto dobre volje za promocijo stabilnosti v regiji.

"Imam sedem otrok. Nisem imel izbire, moral sem sodelovati. Za svoje delo so mi plačali 115 dolarjev (103 evre) mesečno," je dejal eden od pomiloščenih, 43-letni Abdel Rahman Kalas, ki je delal na IS-ovem oddelku za terjatve davkov prebivalcev Rake.

Sirske demokratične sile, ki jih podirajo ZDA, predvidevajo, da bo bitka za Rako končana v nekaj mesecih. Ena izmed vodij mestnega ljudskega sveta Leila Mustafa je dejala, da 83 borcev "ni imelo krvi na rokah", najmlajši pripadnik je bil star le 14 let. Dodala je, da nikakor ne nameravajo pomilostiti morilcev in vojščakov IS-a, ki so pobijali civiliste. Mestni ljudski svet naj bi po osvoboditvi prevzel nadzor nad mestom Rako.

Sirska vlada je v ločeni izjava oznanila, da je ob ramadanu izpustila 672 pripornikov, pripadnikov IS-a, še poroča Al Džazira.

