Islamska država dokončno pregnana iz Rake

Operacija se je začela 6. junija

17. oktober 2017 ob 15:32,

zadnji poseg: 17. oktober 2017 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF) so po več mesecev trajajočih spopadih prevzele popoln nadzor nad Rako, prestolnico samooklicane Islamske države v Siriji.

Silam je uspelo premagati še zadnje džihadiste, ki so se na koncu utrdili v glavni bolnišnici in na stadionu. V zadnjem napadu na bolnišnico je po poročanju BBC-ja umrlo 22 borcev IS-ja. Kot poroča Reuters, so sirski borci po zmagi dvignili zastave, po mestu pa so se razlegala gesla kurdske milice YPG, ki predstavlja glavnino Sirskih demokratičnih sil. Kot je dejal tiskovni predstavnik SDF-ja Talal Saello, vojaške sile zdaj že odstranjujejo mine in prečesavajo mesto, da bi našli morebitne speče celice. "Vsega je konec, naše sile so prevzele nadzor nad celotno Rako."

Zadnja faza osvoboditve mesta, predtem je kurdsko-arabsko zavezništvo nadzorovale 90 odstotkov mesta, se je sicer začela v nedeljo. Takrat je v mestu ostalo še okoli 300 borcev IS-ja.

Operacija za osvoboditev Rake, kjer je nekoč živelo 200.000 ljudi, IS pa jo je zavzel na začetku 2014, nato pa je postala sinonim za strahovlado IS-ja, se je začela 6. novembra lani, 6. junija letos pa so pripadniki SDF-ja uradno sprožili ofenzivo za zavzetje mesta. Zadnja bitka je sledila dogovoru, po zaslugi katerega je lahko v preteklih dneh mesto zapustilo več tisoč civilistov, obenem pa se je SDF-ju predalo 275 pripadnikov IS-ja in njihovih sorodnikov.

Pod nadzorom IS-ja so še območja v vzhodni sirski pokrajini Deir Ezor, a jih tudi od tam uspešno preganjajo sirske režimske sile ob podpori Rusije. Nadzorujejo tudi še ozemlja v sosednjih pokrajinah na iraški strani meje, kjer pa jih napadajo proiraške vladne sile s podporo ZDA.

K. T.