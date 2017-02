Izrael sprejel sporni zakon o naselbinah na Zahodnem bregu

7. februar 2017 ob 08:32

Jeruzalem - MMC RTV SLO

Izraelski parlament je sprejel zakon, ki retroaktivno legalizira približno 4.000 na črno zgrajenih stanovanj na zasedenem Zahodnem bregu.

Parlament je zakon sprejel s 60 glasovi za, 52 pa jih je bilo proti. Z zakonom bodo Palestinci, ki so prvotni lastniki ozemlja, dobili denarno nadomestilo ali pa drugo zemljišče, poroča britanski BBC.

Razprava v parlamentu je bila burna. Minister Ofir Akunis je pred glasovanjem dejal, da bo parlament glasoval o "povezavi med Judi in njihovo zemljo ". "Vsa ta zemlja je naša," je dodal. Spornemu zakonu so nasprotovali laburisti, ker naj bi, kot je dejal njihov vodja Izak Hercog, v Izrael s tem vključili "milijone Palestincev" in ogrozili judovsko večino v državi. Generalni tožilec Avičaj Mandelblit je med drugim zakon označil za protiustaven in napovedal, da ga ne bo branil na vrhovnem sodišču.

Palestina: Stopnjevanje nestabilnosti

Palestina je zakon obsodila in ga označila za "legalizirano krajo zemlje". "To je primer zaostrovanja, ki vodi k stopnjevanju nestabilnosti in kaosu. Zakon je popolnoma nesprejemljiv. Mednarodna skupnost bi morala takoj ukrepati," je povedal Nabil Abu Rudeineh, predstavnik palestinskega voditelja Mahmuda Abasa. Odposlanec Združenih narodov za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov je poslance pozval, naj glasujejo proti zakonu, ki po njegovih besedah "močno zmanjšuje možnosti za mir med Izraelci in Palestinci".

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki zaradi obiska v Londonu sicer ni bil v parlamentu, pa je sporočil, da je o zakonu še pred glasovanjem obvestil tudi ameriško administracijo, "da ne bi presenetili naših prijateljev". S podporo nove administracije ZDA Izrael v zadnjem času sprejema vrsto odločitev glede naselbin na zasedenih območjih na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu. Ena takih je sprejetja spornega zakona. Administracija nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame je obsodila program naseljevanja zasedenih ozemelj, novi predsednik Donald Trump pa je gradnji bistveno bolj naklonjen. Dejal je le, da naselbine "verjetno mirovnemu procesu ne bodo koristile".

Kršenje mednarodnega prava

Od okupacije leta 1967 na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu v 140 judovskih naseljih živi več kot 500.000 Izraelcev. Mednarodna skupnost v večini obsoja izraelske naselbine in jih označuje kot glavno oviro v mirovnem procesu. Naselja so po mednarodnem pravu, kot določa 4. ženevska konvencija, nezakonita, rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča jih označuje za vojni zločin, a Izrael oboje izpodbija.

T. J.