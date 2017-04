Izraelska letala izvedla zračni napad blizu letališča v Damasku

Iran v Sirijo redno pošilja orožje

27. april 2017 ob 09:11

Damask - MMC RTV SLO/Reuters

Območje mednarodnega letališča v Damasku je stresel niz silovitih eksplozij. Po poročanju regionalnih obveščevalnih virov naj bi izraelska letala ponoči napadla skladišče iranskega orožja, ki ga nedaleč od letališča upravlja libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah.

V skladišču je večja količina orožja, ki ga Teheran, tesen zaveznik sirskega predsednika Bašarja Al Asada, redno pošilja v Sirijo bodisi s potniškimi bodisi z vojaškimi letali. Po navedbah neimenovanega obveščevalnega vira, na katerega se sklicuje Reuters, je skladišče založeno z večjim delom orožja za borce, ki se ob podpori Irana in pod vodstvom Hezbolaha bojujejo proti sirskim upornikom.

Po navedbah Sirskega observatorija s sedežem v Londonu se je eksplozijo slišalo vse do 25 kilometrov oddaljenega Damaska. Neki eksploziji naj bi sledil še večji požar, o žrtvah poročil ni, škoda naj bi bila le gmotna, poroča televizija Al Manar pod nadzorom Hezbolaha.

Izrael je v Siriji zračne napade izvedel že večkrat, njihov cilj pa so prav pošiljke orožja za Hezbolah, poroča BBC. Izraelski obveščevalni minister Israel Katz, ki se trenutno sicer mudi v ZDA na srečanju z ameriškimi oblastmi, je povedal, da je napad v Damasku "skladen z izraelsko politiko preprečevanja pretoka in tihotapljenja iranskega orožja". Minister v pogovoru za izraelski vojaški radio sicer ni neposredno potrdil, ali je za napad odgovoren Izrael, je pa dejal, da si Izrael pridržuje pravico do posredovanja, ko je to potrebno.

Kaosu ni videti konca

Mednarodno letališče v Damasku se še vedno uporablja za potniške lete, vključno s povezavami do Kamišlija na severovzhodu Sirije, Teherana in Dubaja.

V Siriji že vse od leta 2011 divja državljanska vojna, ki je zahtevala že več kot 320.000 življenj in sprožila največji begunski val po drugi svetovni vojni. Tudi po šestih letih spopadov politične rešitve na vidiku ni, ni pa tudi konsenza mednarodne skupnosti glede Asadovega režima - tako Zahod pretežno podpira upornike, Iran in Rusija pa predsednika.

Čeprav se Damaska vojni kaos v tem času večinoma ni dotaknil, pa so v zadnjih mesecih v bližini prestolnice izbruhnili spopadi med vojsko in uporniki. Prejšnji mesec naj bi tako sirske vladne sile obstreljevale vzhodne dele mesta, potem ko so uporniški borci tam izvedli ofenzivo.

K. S.