Juncker posredovanje glede arbitraže naložil Timmermansu

Timmermans bo do konca leta obiskal obe državi

27. november 2017 ob 15:28

Bruselj,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu naložil, naj posreduje za zagotovitev izvajanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Evropska komisija je v prvem odzivu na arbitražno odločbo 4. julija izrazila pričakovanje, da jo bosta obe državi izvajali, in sporočila, da je pripravljena v tem procesu posredovati za zagotovitev popolnega in pravičnega izvajanja odločbe.

Premier Miro Cerar je prejšnji petek v Bruslju povedal, da je Juncker ob robu vrha vzhodnega partnerstva v pogovoru z njim in hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem potrdil, da komisija s posredovanjem za zagotovitev izvajanja arbitražne odločbe misli resno.

V Komisiji so zdaj uradno potrdili, da se je Juncker o vprašanju izvajanja arbitražne odločbe pogovarjal z obema premierjema. Juncker je za posredovanje pooblastil Timmermansa, ki je kot prvi podpredsednik pristojen za boljšo zakonodajo, medinstitucionalne odnose, vladavino prava in listino o temeljnih pravicah, so sporočili iz Komisije in o tem obvestili premierja obeh vlad. Timmermans namerava Ljubljano in Zagreb obiskati pred koncem tega leta.

Državni zbor sprejel sveženj predlogov

Slovenski državni zbor je danes sprejel sveženj zakonskih predlogov za izvajanje arbitražne razsodbe. Zakonodajo je treba ustrezno prilagoditi do 29. decembra, ko se izteče polletni rok za pripravo vsega potrebnega za uveljavitev razsodbe. Poslanci so štiri zakonske predloge obravnavali po nujnem postopku. Gre za temeljni zakon o evidentiranju državne meje s Hrvaško, novelo v zakonu o zemljiški knjigi, spremembo zakona o morskem ribištvu in t. i. interventni zakon.

Zakon o evidentiranju meje ima 12 členov, njegov namen je zagotoviti pravno podlago za evidentiranje meje s Hrvaško in uskladitev podatkov drugih evidenc pod geodetsko upravo Slovenije. Novela v zakonu o zemljiški knjigi predvideva, da postopek dopolnitve zemljiške knjige ne bo več izključno predlagalni postopek, temveč je primarno postopek, ki ga sodišče začne po uradni dolžnosti.

Zakon o morskem ribištvu bo omogočil izdajo posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov, saj bodo slovenski ribiči v skladu z določili iz hrvaške pristopne pogodbe z uveljavitvijo arbitražne razsodbe lahko lovili v hrvaških teritorialnih vodah do ustja Limskega kanala, hrvaški pa v celotnem slovenskem teritorialnem morju. Posebni "interventni zakon" ureja pravice ljudi, ki so na dan razglasitve razsodbe bivali na slovenskem ozemlju, a je to po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške.

Plenković: "Slovenski zakoni so slovenska interna zadeva"

Hrvaška je doslej vztrajala, da arbitražne odločbe ne priznava in da zato tudi rok za izvajanje zanjo ne obstaja. Ponavljala je, da zanjo obstaja le odprto vprašanje meje, o katerem se je pripravljena pogovarjati. Plenković je iz Budimpešte sporočil, da Cerarja na obisku pričakuje do konca leta. Dejal je, da so slovenske priprave zakonov za uveljavitev junijske arbitražne sodbe o meji med Hrvaško in Slovenijo slovenska interna zadeva.

J. R.