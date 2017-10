Katalonija: 90 odstotkov ljudi, ki so glasovali na referendumu, podprlo neodvisnost

Katalonska vlada napoveduje korake v smeri razglasitve neodvisnosti

2. oktober 2017 ob 06:50,

zadnji poseg: 2. oktober 2017 ob 07:30

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Na nedeljskem referendumu je za neodvisnost Katalonije glasovalo 90 odstotkov volivcev in volivk, je ponoči sporočila katalonska vlada. Proti jih je bilo 6,8 odstotka.

Po podatkih regionalne vlade se je glasovanja, ki ga je sicer zasenčilo nasilje španske policije, udeležilo 2,26 milijona volivcev oziroma 42 odstotkov volilnih upravičencev. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je na referendumu proti odcepitvi od Španije glasovalo 6,8 odstotka volivcev. Kot poroča BBC, je treba glede na razmere, v katerih je potekalo glasovanje, izide jemati z pridržkom.

Po končanem glasovanju je predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont v televizijskem nagovoru dejal, da bo njegova vlada "v prihodnjih nekaj dneh poslala izide današnjega referenduma katalonskemu parlamentu, v rokah katerega leži suverenost naših ljudi, da lahko ukrepa v skladu z zakonom o referendumu". V primeru večinskega glasovanja za neodvisnost zakon predvideva enostransko razglasitev neodvisnosti.

Premier Rajoy: Kriva je katalonska vlada

Španski premier Mariano Rajoy iz vladajoče konservativne Ljudske stranke je v nedeljo zvečer zatrdil, da v Kataloniji ni bilo referenduma in da so s tem, ko so ga preprečili, ubranili pravno državo. Krivdo za dogajanje v Kataloniji je pripisal katalonski vladi, "ki je prekršila zakonodajo".

Dejal je, da so katalonske oblasti že mesece vedele, da je referendum o samostojnosti nezakonit in da ga ne bodo dopustili, a so vseeno vztrajale ter "napadle pravno državo in demokratični model".

Ker je špansko ustavno sodišče referendum označilo za neustaven, so ga španske oblasti skušale preprečiti, tudi z nasiljem policije proti ljudem, ki so bili na voliščih ali so hoteli glasovati. Po podatkih katalonske vlade je bilo ranjenih 844 ljudi, dva sta v kritičnem stanju. Policija je uporabila gumijevke, solzivec in tudi gumijaste naboje.

Napovedana splošna stavka

Zaradi hudih kršitev pravic in svoboščin je 44 katalonskih združenj in sindikatov, med njimi tudi dva glavna, za torek napovedalo splošno stavko.

B. V.