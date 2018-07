Katar po osamitvi sosed nakupuje orožje iz Rusije

Savdsko Arabijo razburja možnost nakupa sistema S-400

22. julij 2018 ob 19:32

Moskva,Doha - MMC RTV SLO, Reuters

Ruski veleposlanik v Katarju je uradno potrdil katarski nakup strelnega orožja iz Rusije, državi pa se pogovarjata tudi o nakupu protiletalskega raketnega sistema S-400.

Med nakupljenim orožjem so puške kalašnikovke (AK-47), brzostrelke, bombometi in protitankovske rakete Kornet, je za rusko tiskovno agencijo Tass potrdil veleposlanik v Dohi Nurmakhmad Kholov. "Potekajo razprave, vendar do zdaj brez konkretnega rezultata," je komentiral morebitni nakup sistema S-400, ki sta ga od Rusije kupili denimo tudi Kitajska in Turčija.

Katarski veleposlanik v Moskvi Fahad Bin Mohamed Al Atijah je sicer že pred časom zatrdil, da so pogajanja v sklepni fazi. Rusija in Katar sta po njegovih besedah oktobra 2017, nekaj mesecev po diplomatski osamitvi Katarja od sosednjih držav, podpisali vojaško sodelovanje, v skladu s katerim lahko Katar kupuje orožje, usposablja svojo vojsko in sklepa vezi z ruskimi obveščevalnimi službami, poroča ruski RT.

Junija lani so Bahrajn, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Egipt zaradi domnevne podpore terorizmu močno zaostrili odnose s Katarjem – zaprli meje, prekinili transport in dostavo hrane ter prerezali diplomatske vezi – in osamili državo. Katarju so poslale tudi seznam s 13 zahtevami, med drugim je na njem zaprtje televizije Al Džazira. Zalivska država vse obtožbe zavrača in trdi, da so brez osnove.

Ogorčenje Savdske Arabije

Pogovori okoli protiletalskega sistema so razburili Savdsko Arabijo. "Pripravljeni smo sprejeti vse potrebne ukrepe, da eliminiramo ta obrambni sistem, tudi vojaško akcijo," je savdski kralj Salman zapisal v pismu francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, še poroča RT.

Katarsko zunanje ministrstvo je odvrnilo, da Riad ne more ukazovati Dohi. "Nakup kakršne koli vojaške opreme je suverena odločitev, s katero nobena druga država nima nobene zveze," je za Al Džaziro dejal zunanji minister Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani.

Pet minut dovolj za S-400

Protiletalski raketni sistem S-400, v zvezi Nato poznan tudi po imenu Growler, nadomešča starejšo različico S-300. Novi sistem je zmožen v razdalji 250 kilometrov oz. 60 kilometrov za hitrejše balistične izstrelke te izslediti in sočasno izstreliti več protiraketnih izstrelkov. Infrastruktura za prehod iz manevrskega načina v polno operativno namestitev potrebuje zgolj pet minut, ruski vojaški izdelek opisuje RT.

J. R.