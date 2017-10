Kenyatta zmagovalec ponovljenih volitev v Keniji

Odinga bojkotiral volitve

30. oktober 2017 ob 17:39

Nairobi - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Keniji je na ponovljenih volitvah, ki se jih je udeležilo le 38,8 odstotka volilnih upravičencev, slavil dosedanji predsednik Uhuru Kenyatta, ki je prejel 98,26 odstotka glasov.

Njegov glavni protikandidat in vodja opozicije Rail Odinga, ki je volitve bojkotiral, je prejel 0,96 odstotka glasov. Četrtkove volitve so spremljali protesti, udeležilo pa se jih je veliko manj volivcev kot volitev 8. avgusta, ko se je na volišča odpravilo 79 odstotkov volilnih upravičencev.

Avgustovske volitve, na katerih je zmagal Kenyatta, so zaradi številnih nepravilnosti razveljavili, ker "niso bile transparentne niti preverljive". Ponovljene volitve bi morale najprej potekati 17. oktobra, a jih je volilna komisija preložila na 26. oktober. Odinga je napovedal bojkot ponovljenih volitev in umik iz volilnega boja, ker njegove zahteve za volilno reformo niso bile izpolnjene. K bojkotu je pozval tudi svoje podpornike.

Analitiki so sicer že pred ponovljenimi volitvami opozarjali, da bo njihova legitimnost brez sodelovanja Odinge postavljena pod vprašaj.

Svobodne in pravične volitve

Pred razglasitvijo izidov je predsednik kenijske volilne komisije Wafula Chebukati dejal, da so bile volitve "svobodne, pravične in verodostojne". Pred volitvami je sicer zaradi političnega vmešavanja v delo komisije in nesporazumov znotraj komisije dvomil, da bodo lahko izvedli kredibilne volitve.

Volilna komisija se je odločila Kenyatto razglasiti za zmagovalca, čeprav v okrožjih Homa Bay, Kisumu, Migori in Siaya, ki veljajo za naklonjene opoziciji, volitev sploh niso izvedli. Tam se namreč v četrtek volišča zaradi izgredov niso odprla. Želeli so jih izvesti v soboto, vendar so jih prav tako odpovedali, saj je komisija ocenila, da varnost njenih uslužbencev ne bo zagotovljena.

To, da v štirih okrožjih volitev niso izvedli, po mnenju komisije rezultatov ne postavlja pod vprašaj. Volivci v teh okrožjih predstavljajo devet odstotkov volilnega telesa.

Izgredi so v četrtek izbruhnili tudi v nekaterih drugih mestih. Zahtevali so devet smrtnih žrtev, številni ljudje pa so bili ranjeni. Tako se je število žrtev v množičnih protestih podpornikov Odinge, ki so potekali vse od avgustovskih volitev, povečalo na 49.

G. V.