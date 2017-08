Kitajska: Razmere na Korejskem polotoku so na kritični točki

Redka enotnost v Varnostnem svetu ZN-a

6. avgust 2017 ob 11:52

Peking/New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Potem ko je Varnostni svet Združenih narodov soglasno sprejel nove sankcije proti Severni Koreji, je kitajski zunanji minister svojemu severnokorejskemu kolegu jasno povedal, da mora Pjongjang takoj končati izvajanje jedrskih in raketnih poskusov.

Vodja kitajske diplomacije Vang Ji se je v nedeljo na Filipinih srečal s severnokorejskim zunanjim ministrom Ro Jong Hojem in mu dejal, da mora Severna Koreja začeti spoštovati resolucije Združenih narodov, poroča BBC. Vang je dodal, da so nove sankcije proti Severni Koreji "nujne, a ne gre za končni cilj", ter znova pozval k dialogu. Svoji sosedi je znova svetoval, naj ostane mirna in naj mednarodne skupnosti ne izziva z novimi poskusi. Kako se je odzval Ro, ni znano.

Razmere padle na "kritično točko"

Kitajski minister pa je pozval tudi ZDA in Južno Korejo, naj ne stopnjujeta že tako napetih razmer, saj se je položaj na Korejskem polotoku znašel "na kritični točki", ki pa hkrati ponuja tudi priložnost za obuditev pogovorov.

Tokratna resolucija, ki so jo pripravile ZDA, najostreje obsoja zadnje raketne preizkuse Severne Koreje in tako kot prejšnje poziva k popolni, dokazljivi in nepovratni opustitvi jedrskega in raketnega programa. Varnostni svet ob tem v resoluciji izraža obžalovanje, da Severna Koreja tiste redke vire, ki jih ima, na veliko preusmerja v oborožitvene programe, medtem ko več kot polovica prebivalstva nima dovolj hrane in zdravstvene nege, četrtina pa je podhranjena.

Vrsta gospodarskih sankcij

Resolucija prepoveduje izvoz premoga, železa, svinca in morske hrane iz Severne Koreje, državam članicam ZN-a pa prepoveduje uvoz omenjenega. Državam članicam prepoveduje tudi izdajanje delovnih dovoljenj Severnim Korejcem, podjetjem se prepoveduje sklepanje partnerstev in sodelovanje s podjetji iz Severne Koreje, obstoječa partnerstva pa ne smejo dobivati dodatnih investicij. Sankcije so uvedli tudi proti devetim uradnikom Severne Koreje, ki ne smejo potovati in se jim zamrzne premoženje v tujini, pa tudi proti dvema severnokorejskima podjetjema in dvema bankama. Foreign Trade Bank naj bi bila ključni vir za pridobivanje tuje valute, podjetje Mansudae pa izvaža severnokorejske delavce v Afriko in jugovzhodno Azijo.

Resolucija širi seznam materialov za dvojno uporabo (civilno in vojaško), s katerimi se prepoveduje trgovanje, ladjam, ki bodo kršile sankcije, pa se prepove pristajanje v svetovnih pristaniščih. Resolucija poziva k sodelovanju z Interpolom za uveljavljanje prepovedi potovanj Severnih Korejcev pod sankcijami. ZDA so želele še uvedbo kazni za visoke državne uradnike Severne Koreje, omejitev prodaje nafte in večji zračni ter pomorski nadzor, vendar tega v resoluciji ni.

Trump ceni sodelovanje Kitajske in Rusije

Predsednik ZDA Donald Trump je z dopusta tvitnil, da sta Kitajska in Rusija glasovali z njimi, resolucija pa bo imela velik finančni učinek. Bela hiša je kasneje sporočila, da predsednik Trump izreka pohvalo VS ZN-a za resolucijo in ceni sodelovanje Kitajske in Rusije. "Še naprej bo delal z zavezniki in partnerji, da se poveča diplomatski in ekonomski pritisk na Severno Korejo, zato da preneha s svojim obnašanjem," je sporočila Bela hiša.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je dejala, da gre za do zdaj največji paket sankcij proti režimu Severne Koreje in tudi najostrejši sveženj ukrepov proti kateri koli državi v generaciji. Hkrati pa je dodala, da to ne bo dovolj, ker problem še zdaleč ni rešen, ker grožnja odpadniškega režima z jedrskim orožjem ostaja in postaja nevarnejša. Za CNN pa je kasneje povedala, da so ZDA pripravljene storiti vse za svojo obrambo in obrambo zaveznikov. "Žoga je zdaj na strani Severne Koreje, ki se mora odločiti, kako naprej in upamo, da se bo odločila za pot miru in varnosti," je dejala.

Ruski veleposlanik pri ZN-u Vasilij Nebenzia pa je izrazil upanje, da ZDA zdaj ne bodo skušale spreminjati položaja v Severni Koreji oziroma ne bodo skušale na silo združiti obeh Korej ali vojaško posredovati.

Varnostni svet je do zdaj proti Severni Koreji zaradi jedrskega in raketnega programa sprejel šest resolucij s sankcijami, vendar Pjongjang s programi nadaljuje.

A. P. J.