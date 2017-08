Kitajski predsednik Ši Washington in Pjongjang poziva k vzdržanosti

Demokratski kongresniki bi omejili Trumpa

12. avgust 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 12:33

Washington,Peking,Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko je ameriški predsednik Severni Koreji v petek spet zagrozil, češ da bo v "velikih, velikih težavah", če se bo kaj zgodilo Guamu, pa kitajski predsednik obe strani poziva k vzdržanosti.

Potem ko je Pjongjang zagrozil, da bo kmalu izstrelili štiri rakete, ki bi pristale nekaj deset kilometrov od ameriškega otoka Guam v Tihem oceanu, je Donald Trump večkrat zagrozil Severni Koreji z vojaškim napadom. Med drugim je namignil tudi na uporabo jedrskega orožja. V petek je še dejal, da bo ta država v "velikih, velikih težavah", če se bo kaj zgodilo Guamu.

Nato pa je dodal, da upa na miren razplet. "Nihče nima tako rad mirnih rešitev kot predsednik Trump, to vam lahko zagotovim," je po poročanju BBC-ja dejal Trump.

Pjongjang se hvali z milijoni prostovoljcev

Severna Koreja je sporočila, da je pripravljenost na priključitev vojski izrazilo 3,5 milijona prostovoljcev, ki nasprotujejo novim sankcijam ZN-a in so se pripravljeni boriti proti ZDA. Državi ima sicer približno 25 milijonov prebivalcev.

Severnokorejski časnik Rodong šinmun je tako poročal, da so prostovoljci ponudili, da se znova oziroma na novo pridružijo vojski, potem ko je severnokorejska tiskovna agencija KCNA v ponedeljek obsodila nove sankcije Združenih narodov, ki so jih uvedli zaradi novih raketnih preizkusov Severne Koreje, poroča Reuters.

Nazadnje se je večje število prostovoljcev javilo za služenje v vojski, ko je avgusta 2015 v demilitariziranem območju med Korejama eksplodirala mina. Takrat se je javil milijon prostovoljcev.

Kitajska poziva k vzdržanosti

Medtem pa je kitajski predsednik Ši Džinping tako Washington kot Pjongjang pozval, naj se izogibata "besedam in dejanjem", ki bi še povečale napetosti. Ši je po telefonu govoril s Trumpom in mu po poročanju kitajskih medijev dejal, da imajo Kitajska, sicer edina velika zaveznica Severne Koreje, in ZDA "skupen interes" glede denuklearizacije in ohranjanja miru na Korejskem polotoku.

Iz Bele hiše pa so sporočili, da se ZDA in Kitajska strinjajo, da mora Severna Koreja prenehati s "provokativnim in vse ostrejšim obnašanjem". Trump je Kitajski sicer večkrat očital, da stori premalo za zadrževanje Severne Koreje.

V petek je ameriški obrambni minister James Mattis dejal, da bi bila vojna med državama "katastrofalna". Dodal je, da diplomacija kaže rezultate. Demokratski kongresniki so medtem v petek zahtevali izredno zasedanje kongresa za sprejem zakona, ki bi predsedniku prepovedal preventivni jedrski napad na Severno Korejo.

Zaskrbljena Moskva in Berlin

Moskva je glede izmenjave groženj med Washingtonom in Pjongjangom sporočila, da jo to "zelo skrbi", zaskrbljenost pa je izrazil tudi Berlin.

B. V.