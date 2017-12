Lavrov in Tillerson na nasprotnih bregovih glede opazovalne misije ZN-a v Ukrajini

Strinjanje je zgolj načelno

7. december 2017 ob 19:35

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Ruski in ameriški zunanji minister Sergej Lavrov in Rex Tillerson sta na Dunaju izražala nestrinjanje glede opazovalne misije ZN-a v Ukrajini. Predmet spora je njen mandat.

Lavrov in Tillerson, ki sta se srečala ob robu zasedanja zunanjih ministrov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), sta pred pogovori izražala nasprotujoča si stališča glede ukrajinskega konflikta.

Tillerson je povedal, da je ameriški predsednik Donald Trump že med lansko predsedniško kampanjo dejal, da želi bolje odnose z Rusijo. "Vendar pa je težava, ki stoji na poti, Ukrajina," je povedal na novinarski konferenci po ministrskem zasedanju. "Lahko imamo različna mnenja na drugi področjih (...) ko pa ena država napade drugo, je to razlika, ki jo je težko spregledati ali premostiti," je poudaril.

Med drugim se Washington in Moskva ne strinjata glede opazovalne misije ZN-a v tej državi. Obe državi sta načelno podprli idejo, da bi v vzhodno Ukrajino poslali oborožene modre čelade Združenih narodov, ki bi se pridružile opazovalcem Ovseja, ki so že na terenu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa naj bi bilo odprto predvsem vprašanje mandata misije.

Rusija za omejen mandat

Rusija predvideva, da bi imela misija ZN-a zgolj mandat zaščite opazovalcev Ovseja, zahodne države pod vodstvom ZDA pa si želijo, da bi bil mandat širši in da bi vključeval tudi nadzor premirja in preiskovanje njegovih kršitev. Ne želijo si namreč, da bi se zgolj z opazovanjem dogajanja na frontni črti ustvaril zamrznjen konflikt, ki bi de facto potrdil ozemeljske pridobitve proruskih upornikov in s tem Rusije.

Lavrov je v otvoritvenem nagovoru Zahod obtožil dvoličnosti. Ameriška ideja "robustne misije" bi po njegovem mnenju vodila v okupacijsko silo, s čimer bi "pokopali paket ukrepov, ki jih je soglasno potrdil Varnostni svet ZN-a, in problem reševali s silo".

Tillerson v svojem nagovoru sicer ni neposredno omenil misije ZN-a, je pa Lavrovu dejal, da je Rusija tista, ki pravzaprav ogroža sedanjo neoboroženo opazovalno misijo. Poudaril je tudi, da ZDA ne bodo odpravile sankcij proti Rusiji, dokler se ta ne bo umaknila s pripojenega ukrajinskega polotoka Krim in vzhodnega dela Ukrajine. Rusija sicer zanika prisotnost svojih sil na vzhodu Ukrajine, kjer naj bi bili le ruski posamezniki.

B. V.