Lavrov in Trump enotna: Ubijanje v Siriji se mora končati čim prej

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov se je v Washingtonu srečal z ameriškim kolegom Rexom Tillersonom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

"Zunanjemu ministru Lavrovu izrekam dobrodošlico v Washingtonu. Vesel sem, da je prišel in da bomo lahko nadaljevali dialog o široki paleti tem, ki smo ga začeli že aprila v Moskvi," je na začetku obiska ob rokovanju z Lavrovom dejal Tillerson.

Ministra sta se v nadaljevanju za zaprtimi vrati pogovarjala predvsem o politični rešitvi državljanske vojne v Siriji, ki traja že več kot šest let.

Poziv Rusiji, naj obrzda Al Asada in Iran

Pozneje je Lavrova v Beli hiši sprejel tudi predsednik ZDA Trump, ki je bil s srečanjem izjemno zadovoljen. "Z gospodom Lavrovom smo imeli izjemno konstruktiven pogovor. Vsi si želimo, da se grozljivo ubijanje v Siriji čim prej konča. In vsi si prizadevamo za ta cilj," je po srečanju dejal Trump. Kaj točno so se dogovorili, ni znano. Je pa Bela hiša v izjavi za javnost zapisala, da se je Trump zavzel za rusko-ameriško sodelovanje v Siriji in pozval Lavrova oziroma Rusijo, "naj obrzda sirskega predsednika Bašarja Al Asada, Iran in njune zaveznike".

Lavrov je prišel v Washington iskat podporo ruskemu načrtu za oblikovanje varnih območij v Siriji. Glede tega je dejal, da ZDA delijo rusko razumevanje "geografije" tovrstnih območij, in zagotovil, da je Rusija pripravljena na sodelovanje z ZDA. Govor naj bi sicer bilo predvsem o "mehanizmih prihodnje interakcije".

Rusija in ZDA v Siriji na nasprotnih bregovih

Rusija in ZDA so sicer v sirskem konfliktu vsaj načelno na nasprotnih bregovih. Rusija namreč velja za glavno zaveznico sirskega predsednika Al Asada, ZDA pa podpirajo upornike. Rusija trenutno teži k temu, da bi Varnostni svet ZN-a sprejel resolucijo, s katero bi v Siriji vzpostavili štiri varna območja za civiliste. Gre za resolucijo, ki bi formalizirala dogovor, dosežen v kazahstanski prestolnici Astani med Rusijo, Turčijo in Iranom, ki naj bi tudi nadzirali spoštovanje dogovora.

Varna območja naj bi bila pomemben korak k vzpostavitvi premirja in oblikovanju politične rešitve za državo, kjer že več kot šest let divja državljanska vojna. O Siriji in varnih območjih sta se prejšnji teden po telefonu pogovarjala že ruski in ameriški predsednik Vladimir Putin in Donald Trump. Odnosi med Rusijo in ZDA so se nekoliko poslabšali na začetku aprila, ko so ZDA z raketami napadle letališče sirskih vladnih sil, iz katerega naj bi te domnevno s kemičnim orožjem napadle mesto Kan Šejkun. V napadu je umrlo najmanj 87 ljudi. Al Asad je odgovornost za napad zavrnil.

Putin in Trump prvič julija v Hamburgu

Lavrov je po srečanju s Trumpom na novinarski konferenci v prostorih ruskega veleposlaništva sporočil, da se bosta predsednika Rusije in ZDA prvič srečala 7. in 8. julija na vrhu skupine G20 v Hamburgu. Spomnimo, za kraj prvega srečanja Putina in Trumpa se je ponujala tudi Slovenija.

O sankcijah zaradi Ukrajine Lavrov in Trump nista govorila, ameriška vlada pa naj bi se zavedala, da je bila zaplemba ruskega premoženja v ZDA prejšnje vlade Baracka Obame zaradi domnevnega vpletanja Rusije v volitve nezakonita poteza. Ni jasno, ali bo Trump to premoženje Rusiji zdaj vrnil.

Rusija ne oborožuje talibanov

ZDA so pred dnevi obtožile Rusijo, da v Afganistanu oborožuje talibane. Lavrov je dejal, da Rusija sodeluje s talibani za uresničitev zahtev resolucij Varnostnega sveta ZN-a, ki so bile sprejete na prošnjo afganistanske vlade za vrnitev talibanov v politični proces. Odločno pa je zanikal, da bi Rusija talibane oboroževala.

