Le Penova ostala brez imunitete; Macron predstavil program

Policisti opravili hišno preiskavo pri Francoisu Fillonu

2. marec 2017 ob 22:00

Pariz - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Predsedniška kandidatka Nacionalne fronte Marine Le Pen je v primeru obtožbe zaradi tvitanja nasilnih podob t. i. Islamske države ostala brez imunitete, ki ji jo je odvzel Evropski parlament.

"Mislim, da je rezultat jasen, velika večina je za odpravo imunitete," je dejal podpredsednik Evropskega parlamenta Dimitris Papadimulis. Francoski tožilci so preiskavo glede spornega tvitanja začeli leta 2015, to pa ni edina preiskava, v katero je vpletena. Preiskovalci namreč preiskujejo tudi domnevno napačno porabo evropskih sredstev. Le Penova naj bi jih namesto za plačilo dela asistentov v Evropskem parlamentu porabila za plače sodelavcev Nacionalne fronte.

Javnomnenjska raziskava Ifop Fiducial:

1. krog: Marine Le Pen (26 %), Macron (24 %), Fillon (21 %)

2. krog: Macron (61 %), Le Pen (39 %)

Macron v ospredje postavlja investicije

Medtem je svoj program predstavil neodvisni kandidat Emanuel Macron. 39-letnemu Macronu, nekdanjemu gospodarskemu ministru v socialistični vladi Francoisa Hollanda so se po izbruhu škandala okoli fiktivne zaposlitve žene Francoisa Fillona v javnomnenjskih raziskavah na široko odprta vrata v Elizejsko palačo. Napovedal je korenito preoblikovanje Francije, v središče svojega predsedovanja pa postavil investicije. Kot enega od ukrepov za znižanje brezposelnosti se je zavzel za poklicno usposabljanje dveh milijonov mladih in brezposelnih.

V programu je obljubil tudi spremembe pri nadomestilih za brezposelne in spremembe pokojninskega sistema, s katero bi imeli vsi zaposleni, ne glede na status zaposlitve, enake ugodnosti.

Kritičen do Trumpove politike do okolja

Kot kritik varčevanja je poudaril, da EU kot celota potrebuje novo vizijo z večjim poudarkom na investicijah, pri čemer je kot ključno izpostavil francosko-nemško partnerstvo. V svojem nastopu je bil kritičen do protekcionistične politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, oster pa je bil tudi do njegovega odnosa do okolja. "Trump bi naredil veliko napako, če bi naredil korak nazaj od obvez, ki jih je na področju odnosa do okolja sprejel njegov predhodnik." Ob tem se je zavzel za močan odnos Francije z ZDA.

