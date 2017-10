Leto 2017 prineslo več kot dva milijona novih beguncev

Z domov pregnanih več kot 65 milijonov ljudi

2. oktober 2017 ob 17:04

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNCHR) je sporočil, da se je v letošnjem letu zaradi nasilja in konfliktov v Mjanmaru, Južnem Sudanu, Siriji in drugod po svetu na begu znašlo že več kot dva milijona ljudi.

Ob tem je visoki komisar Filippo Grandi pozval k večjemu mednarodnemu sodelovanju in podpori pri reševanju kriz. Grandi je ob tem izpostavil potrebo po pomoči za več kot pol milijona pripadnikom muslimanske manjšine Rohingya, ki so po 25. avgustu zbežali iz Mjanmara v Bangladeš. V istem obdobju je iz Južnega Sudana zbežalo okoli 50.000 beguncev, okoli 18.000 pa iz Srednjeafriške republike.

Največ prisilno razseljenih oseb je še vedno iz Sirije. Ob koncu lanskega leta je bilo pregnanih z domov rekordnih 65,6 milijona ljudi, od tega jih je bilo 22,5 milijona registriranih kot begunci.

Grandi je ob tem še opozoril, da se po vsem svetu, vključno z Evropo in ZDA, spodkopavajo pravice beguncev in njihova zaščita. "Zaprtje meja (...) strogi postopki za pridobitev azila, pripori za nedoločen čas v groznih razmerah, oddaljene procedure, pritiski za predčasne vrnitve, vse to je žal v porastu," je še opozoril visoki komisar ZN za begunce. Dodal je, da je ključnega pomena prerazporeditev.

1,2 milijona beguncev potrebuje globalno prerazporeditev

"Skoraj 1,2 milijona beguncev potrebuje globalno prerazporeditev," je še dejal Grandi in izrazil veliko zaskrbljenost, kar naj bi letos prerazporedili zgolj manj kot 100.000 beguncev, kar je za 43 odstotkov manj kot lani.

Poudaril je tudi, da UNHCR dramatično primanjkuje sredstev, zaradi česar se mora soočati z nemogočimi izbirami, kar v nekaterih primerih pomeni, da mora begunce pustiti brez zaščite, okoljem, ki sprejmejo begunce, pa ne more nuditi podpore.

Lani je imel UNHCR na voljo 4,4 milijarde ameriških dolarjev, a leto vseeno končal z 41-odstotnim primanjkljajem. Letos naj bi bilo na voljo 4,2 milijarde ameriških dolarjev, zaradi česar ne bodo mogli pokriti skoraj polovice potreb, je še opozoril Gandi.

A. V.