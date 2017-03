Macronu ankete napovedujejo zmago že v prvem krogu

Do zdaj so raziskave kazale na to, da bi največ glasov dobila Le Penova

9. marec 2017 ob 10:44

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Najnovejša javnomnenjska raziskava nakazuje, da bi lahko sredinski kandidat za francoskega predsednika Emmanuel Macron slavil že zmago v aprilskem prvem krogu volitev.

Macron bi, sodeč po danes objavljeni javnomnenjski raziskavi, v prvem krogu 23. aprila dobil 26 odstotkov glasov, kar je za šest odstotnih točk več kot pred dvema tednoma, predsednica Nacionalne fronte Marine Le Pen pa 25 odstotkov. V drugem krogu 7. maja naj bi Macron dobil 65-odstotno podporo, Le Penova pa 35 odstotkov glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doslej so javnomnenjske raziskave v prvem krogu največje število glasov pripisovale kandidatki skrajne desnice.

Vse širša podpora Macronu

39-letni nekdanji minister za gospodarstvo Macron dobiva vedno več podpore iz sredinskega in levega tabora. V sredo ga je tako podprl nekdanji socialistični župan Pariza Bertrand Delanoe, ki ga je označil za "reformista, Evropejca in realista".

Na možnost, da bi Le Penova zmagala na predsedniških volitvah, se je v sredo odzval tudi francoski veleposlanik na Japonskem, ki je prekršil diplomatski protokol in javno dejal, da bo zapustil veleposlaniško mesto, če bo na volitvah slavila predsednica Nacionalne fronte. "Če se bo zgodila francoska tragedija in bo slavila, se bom umaknil z vseh svojih diplomatskih nalog," je v prispevku za časopis Le Monde dejal 60-letni Thierry Dana.

Macron je v sredo ob mednarodnem dnevu žensk tudi izjavil, da si želi, da bi v primeru zmage za predsednico vlade imenoval žensko.

T. K. B.