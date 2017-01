Mattis v senatu: Putin želi razbiti Nato

Rusija, terorizem in Kitajska glavne grožnje obstoječemu redu

12. januar 2017 ob 21:23

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

James Mattis in Mike Pompeo, kandidata za obrambnega ministra oziroma direktorja Cie, v prihodnji vlad novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta bila med zaslišanjem v senatu ostra do Rusije in predsednika Vladimirja Putina.

"Moramo spoznati, da Putin poskuša razbiti Nato, zato se moramo skupaj s svojimi zavezniki braniti s sprejemanjem ustreznih diplomatskih, ekonomskih in vojaških ukrepov," je med drugim dejal upokojeni general Mattis, znan tudi pod vzdevkom "stekli pes".

Za razliko od svojega "šefa" Trumpa, ki je bil v preteklosti večkrat kritičen do Nata, pa Mattis trdi, da je Nato najuspešnejše vojaško zavezništvo v moderni zgodovini.

Mattis je nadalje ocenil, da je "obstoječi svetovni red najbolj ogrožen s strani vse bolj agresivne Rusije, terorističnih skupin in Kitajske". Seveda sem za sodelovanje z Rusijo, a moramo se soočiti z realnostjo. Področij, kjer je bi lahko sodelovali z Rusijo je manj, kot tistih, na kateri se bomo morali z Rusijo konfrontirati."

Dodal je, da je sposobnost odvračanja oziroma zastraševanja izjemno pomembna v tem trenutku, zato pa je potrebna močna vojska.

Mattis je pozval k poslovnim reformam v Pentagonu, da bo bolj učinkovit, vojska pa bo najbolje opremljena, najbolje vodena in najbolj smrtonosna na svetu.

Rusija ogroža Evropo in ne stori nič za poraz IS-ja

Tudi kandidat za direktorja obveščevalne agencije Cie Pompeo je bil oster do Rusije. Ocenil je, da je vse bolj agresivna, poleg Ukrajine ogroža Evropo in ne stori nič za poraz Islamske države. Konservativni kongresnik iz Kansasa, ki je bil med glavnimi preganjalci Hillary Clinton zaradi Bengazija, je menil, da je trenutno ozračje groženj po svetu eno najbolj zapletenih doslej in se zaveda, da bo moral na svojem bodočem položaju pozabiti na strankarsko politiko.

Med zaslišanjem zmanjkalo elektrike

Nekdanji vojaški častnik, pravnik in podjetnik je zagotovil, da je služenje narodu v njegovih kosteh in s tranzicijo ne bo težav. Na zaslišanju je menil, da se je Rusija res agresivno vpletala v ameriške volitve in to po naročilu državnega vodstva. Potem je bilo malce zabavno, saj je v času vprašanj o Rusiji v sobi odbora za obveščevalne zadeve zmanjkalo elektrike, ni pa zmanjkalo šal na račun ruskih vohunov in ameriškega električnega omrežja.

Carson: Človeški možgani so sposobni izjemnih stvari

Pred senatorji je v četrtek nastopil tudi temnopolti možganski kirurg Ben Carson, ki se je potegoval za republikansko predsedniško nominacijo, Trump pa ga je predlagal za ministra za stanovanjsko politiko. Na kritike, da nima izkušenj z delom v vladi, je odgovoril, da so človeški možgani sposobni izjemnih stvari.

Zagotovil je, da revežev, ki dobivajo stanovanjsko podporo ali so v socialnih stanovanjih, ne bo metal na cesto. Ni pa hotel zagotoviti, da ministrstvo ne bo sklepalo poslov s Trumpovim nepremičninskim podjetjem. Carson je dejal, da ne bo diskriminacijski.

A. V.