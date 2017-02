Množični protest v Romuniji proti vladnemu oteževanju pregona korupcije

Kmalu po sprejetju vladnega odloka, v skladu s katero bodo zlorabo položaja kazensko preganjali, le če bo škoda, ki bo pri tem nastala, znašala najmanj 200.000 romunskih levov, so se zbrali protestniki. Zahtevali so odstop vlade in kljub temperaturam, ki so se spustile pod ledišče, vztrajali več ur. Foto: EPA