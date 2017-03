Nov plaz v francoskih Alpah – dve žrtvi, dva deskarja še pogrešajo

V Tignesu februarja plaz pokopal štiri ljudi

8. marec 2017 ob 10:12

Valfrejus - MMC RTV SLO/Reuters

V francoskem smučarskem letovišču Valfrejus v Alpah se je sprožil plaz. Pod seboj je pokopal nizozemskega državljana, dva pa še pogrešajo. Plaz se je sprožil tudi nekoliko južneje, kjer je zasul enega človeka.

Policija je našla truplo, še naprej pa poteka iskalna akcija. Pogrešana deskarja sta tudi Nizozemca. Kot so pisali nizozemski mediji, je prijatelj enega od deskarjev, ki so stari od 20 do 25 let, po telefonu dobil sporočilo, da so se izgubili. V torek zvečer se je začela iskalna akcija, ki pa je bila okoli polnoči prekinjena zaradi slabe vidljivosti.

Plaz se je sprožil tudi nekoliko južneje med središčema Vars in Risoul. Pokopal je enega človeka, njegova identiteta pa še ni znana. V visokih Alpah sicer od torka velja četrta od petih stopenj nevarnosti za proženje plazov.

V tem tednu se je plaz sprožil že v Tignesu, pod seboj je pokopal več smučarjev, vendar ni bil za nikogar usoden. Med Tignesom in Valfrejusom je približno 40 kilometrov zračne razdalje.

V Tignesu so v plazu februarja umrli štirje francoski državljani. To je bila najhujša nesreča v tej smučarski sezoni. Pred to nesrečo je bilo letos v več kot desetih smučarskih nesrečah v Alpah in Pirenejih 13 žrtev. Lani je bilo nesreč kar 45, žrtev pa 21.

Januarja lani je plaz v bližini Valfrejusa med vajo zasul pet vojakov tujske legije. Ob tem je bilo šest pripadnikov poškodovanih.

T. J.