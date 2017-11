Puigdemont se (še) ne vrača v Španijo - belgijsko sodišče preložilo odločitev

Naslednje zaslišanje bo 4. decembra

17. november 2017 ob 07:27,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 17:20

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Belgijsko sodišče je na prvi obravnavi, na kateri je tožilstvo zahtevalo izvršitev evropskega pripornega naloga in izročitev odstavljenega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta ter štirih katalonskih ministrov Španiji, odločitev preložilo.

Obramba bo imela priložnost za zagovor na naslednji obravnavi 4. decembra, je sporočil eden od odvetnikov Christophe Marchand. Sodnik naj bi dokončno odločitev sprejel nekaj dni po tem, na spletni strani poroča belgijski dnevnik Le Soir. Na odločitev sodišča se lahko katalonski politiki še pritožijo.

V skladu z belgijsko zakonodajo je treba o evropskem pripornem nalogu odločiti v 60 dneh. O primeru odloča flamsko govoreči sodnik - obtoženci v Belgiji imajo možnost, da si sami izberejo, kateri jezik naj govori sodnik, ki odloča o njihovem primeru. Katalonski voditelji v Belgiji uživajo podporo flamskih nacionalistov in separatistov, ki organizirajo tudi proteste v podporo Kataloniji.

Španski premier Mariano Rajoy je dejal, da bo upošteval kakršnokoli odločitev belgijskega sodišča glede izročitve. "Zaupam sodni oblasti in predvsem spoštujem in upoštevam njene odločitve," je v izjavi ob robu socialnega vrha Evropske unije v švedskem Göteburgu dejal Rajoy.

Peterica odstavljenih katalonskih voditeljev v Belgiji na odločitev sodišča o izročitvi čaka na prostosti in brez plačila varščine. V tem obdobju ne smejo zapuščati države, nimajo pa nikakršnih omejitev glede nastopanja v javnosti ali vodenja predvolilne kampanje pred katalonskimi volitvami 21. decembra.

Kampanje iz zapora

V sredo je Puigdemont potrdil, da namerava sodelovati na volitvah in da mu je jasno, da imajo del kandidatov v zaporih - voditelje, ministre, njihove namestnike iz povsem legitimne vlade. Dodal je, da nihče izmed njih ni storil nobenega kaznivega dejanja.

Vsi nalogi za prijetje so enaki

Pričakovati je, da bo odvetniška ekipa katalonske peterice skušala belgijskemu sodišču dokazati, da gre za pregon zaradi njihovih političnih prepričanj in dejanj, ki so del državljanskih pravic. Španija je evropski priporni nalog izdala zaradi upora, nezakonitega prisvajanja javnih sredstev, zlorabe javnega položaja in neupoštevanja poziva sodišča.

V preteklih dneh so predstavniki katalonskih obtožencev za belgijske medije poudarjali, da so besedila vseh nalogov za prijetje enaka, ne glede na to, da so imeli v odstavljeni vladi različne funkcije, prav tako, da iz naloga ni jasno, za katera konkretna nezakonita dejanja gre.

J. R., Matjaž Trošt, Druga jutranja kronika