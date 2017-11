Robert Mugabe prvič po državnem udaru v javnosti

Vodstvo stranke: "Če ne bo sam odšel, ga bomo v nedeljo odstavili"

17. november 2017 ob 11:35

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Zimbabvejski predsednik Robert Mugabe se je prvič po vojaškem prevzemu oblasti pojavil v javnosti, saj se je v prestolnici Harare udeležil slovesnosti ob podelitvi diplom.

93-letnik, oblečen v modro-rumeno akademsko haljo, se je ob različnih vzklikih iz množice usedel na velik lesen stol in razglasil, da se slovesnost lahko začne.

To je bil njegov prvi javni dogodek, potem ko je v sredo vojska izvedla vojaški udar. Mugabe je bil od takrat v hišnem priporu, na več srečanjih z vodstvom vojske pa naj bi zavrnil pozive k odstopu. Po navedbah nekaterih medijev si s tem kupuje čas za pogajanja o odhodu iz države. Kje se nahaja njegova žena Grace Mugabe, ki naj bi jo določil za svojo naslednico, še vedno ni znano.

"Kriminalci so povzročili socialno in gospodarsko trpljenje"

Prvič se je oglasilo tudi vodstvo vojske. Kot so prek državnega časnika The Herald sporočili generali zimbabvejske vojske, so aretirani "kriminalci", zbrani okoli Mugabeja, državi povzročili "socialno in gospodarsko trpljenje". Po navedbah prič so vojaki v sredo aretirali tudi finančnega ministra Ignatiusa Chomba. Drugih podrobnosti o aretiranih vojska ni sporočila.

Hkrati je vojska napovedala, da se bo o nadaljnjih ukrepih dogovorila z predsednikom Mugabejem, javnost pa bodo seznanili z morebitnimi dogovori. Zimbabvejski mediji so v četrtek objavili fotografijo srečanja med Mubabejem in načelnikom generalštaba Constantinom Chiwengo.

Stranka: "Poti nazaj za Mugabeja ni"

Mugabeju, ki Zimbabve vodi že 37 let, je hrbet obrnilo tudi vodstvo njegove vladajoče stranke ZANU-PF. Eden njenih uglednih članov, ki ni želel biti imenovan, je dejal, da stranka pripravlja načrt, s katerim ga bo prisilila k odhodu, če tega ne bo storil sam. "Če bo ostal trmast in uporniški, bomo uredili tako, da ga bomo v nedeljo odstavili. Nato bomo v torek proti njemu vložili še ustavno obtožbo. Poti nazaj za Mugabeja ni. Njegovo stanje lahko primerjam z nogometno tekmo, katere konec so zaradi močnega naliva začasno prekinili v 89. minuti, ko domači vodijo 90:0."

Dolgoletni voditelj se ne more zanašati niti na podporo ljudstva, ki trpi posledice propadlega gospodarstva v državi. Brezposelnost je blizu 90 odstotkov, zaradi šibke domače valute pa se cene uvoznih izdelkov vsak mesec podražijo za polovico.

Nekateri mediji poročajo, da se je v državo vrnil nekdanji podpredsednik Emmerson Mnangagwa, ki ga je Mugabe prejšnji teden odpustil, kar naj bi bil povod za vojaški udar. Vojska si namreč za Mugabejevega naslednika želi prav Mnangagwo.

A. P. J.