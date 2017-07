Rusija zahteva, da ji ZDA vrne zaseženi "graščini"

Peskov: Brez postavljanja pogojev za vrnitev

17. julij 2017 ob 18:17

Washington/Moskva - MMC RTV SLO

Rusija stopnjuje zahteve, da ji ZDA vrne diplomatski poslopji, ki ju je administracija odhajajočega ameriškega predsednika Baracka Obame zasegla decembra lani.

Spomnino, Obamova administracija je konec lanskega leta zaradi domnev o ruskem vmešavanju v ameriške volitve izgnala 35 ruskih diplomatov in zasegla ruski diplomatski poslopji, pravzaprav graščini, v Marylandu in na Long Islandu v New Yorku. Američani sicer domnevajo, da so Rusi obe stavbi uporabljali (tudi) za vohunjenje.

Sestanek Shannona in Rjabkova

V ponedeljek se bosta na temo vrnitve obeh stavb v Washingtonu sestala namestnik ameriškega zunanjega ministra Thomas Shannon in njegov ruski kolega Sergej Rjabkov. Srečanje bi moralo biti že junija v St. Peterburgu, a je bilo odpovedano, potem ko so ZDA zaradi ruskega vmešavanja v Ukrajini uvedle sankcije proti dodatnim 38 ruskim državljanom in organizacijam.

Lavrov: Gre za rop pri belem dnevu

Pred tokratnim srečanjem je uradni govorec Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da je nesprejemljivo, da se postavljajo kakršnikoli pogoji za vrnitev nepremičnin. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je ameriški zaseg ruskih nepremičnin označil za "rop pri belem dnevu". "Kako lahko zasežeš nepremičnino, ki je zavarovana z dvostranskimi pogodbami in medvladnimi dogovori? Tako se spodobni in lepo vzgojeni ljudje ne obnašajo," je med obiskom Belorusije v ponedeljek dejal Lavrov.

Kremelj: Če ne bo rešitve, bomo sprejeli protiukrepe

Rusija do zdaj še ni sprejela protiukrepov, čeprav razmišlja o njih. Iz Kremlja so sporočili, da na srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in ameriškega Donalda Trumpa ob robu vrha skupine G20 v Hamburgu ameriška stran ni prišla z nobenim načrtom, kako rešiti krizo. Če na sestanku med Rjabkovom in Shannonom ne bo napredka, bo Rusija sprejela protiukrepe, poroča časnik Izvestja.

Trump v težkem, brezizhodnem položaju

Dopisnik BBC-ja iz Moskve Steve Rosenberg meni, da se je Trump znašel v "brezizhodnem položaju". Če namreč vrne nepremičnine Rusiji, bo v javnosti okrepil videz nekoga, ki je blizu Rusiji oziroma ji je naklonjen, kar ob trajajoči aferi z ruskim domnevnim vplivanjem na ameriške volitve zanj ne bi bilo pozitivno. Po drugi strani pa, če Trump ne vrne nepremičnin, bi se odnos z Rusijo še poslabšal, česar pa si obe vladajoči garnituri ne želita.

A. V.