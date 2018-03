Salvador: Na prostosti 34-letna ženska po 15 letih v zaporu zaradi splava

Opozorila o kriminalizaciji spontanega splava

14. marec 2018 ob 12:28

San Salvador - MMC RTV SLO

34-letna Maira Verónica Figueroa Marroquín v Salvadorju je bila po 15 letih izpuščena iz zapora, kjer je bila zaradi obsodbe za splav od leta 2003. V Salvadorju je splav popolnoma prepovedan, zagrožene pa so visoke kazni.

Figueroa Marroquín je bila sicer obsojena na kar 30 let zapora zaradi umora, a ji je vrhovno sodišče znižalo kazen. Ves čas je vztrajala, da je nedolžna. Dejala je, da je v hiši, kjer je delala kot pomočnica, rodila mrtvega otroka. Odpeljali so jo v bolnišnico, bila je aretirana in naposled obsojena zaradi povzročitve splava, poroča BBC.

Pred zaporom v Ilopangu blizu glavnega mesta San Salvador so jo pričakali starši, novinarji in aktivisti. Kot je dejala, je srečna, da je spet z družino. "Želim študirati pravo, da bi razumela, kaj se mi je zgodilo, in da bi pomagala drugim ženskam," je dodala.

Figueroa Marroquín je druga ženska letos, ki ji je vrhovno sodišče znižalo kazen. Pred mesecem dni je bila tega ukrepa deležna tudi 35-letna Teodora Vásquez, ki je bila v zaporu deset let. Njenega otroka so našli mrvega, ona pa je bila obsojena za umor.

Splav prepovedan v vseh okoliščinah

Salvador, pretežno katoliška država, je ena izmed peščice držav, kjer je splav prepovedan v vseh okoliščinah. Druge države so Vatikan, Malta, Dominikanska republika, Nikaragva in Čile. Zagrožena je do osemletna zaporna kazen, v primerih, ko umre novorojeni otrok, pa se obtožba spremeni v obtožbo umora, za kar je zagrožena do 30-letna kazen.

Salvador sicer ni edina latinskoameriška država s popolno prepovedjo splava, je pa posebej stroga v načinu njenega uveljavanja.

Zdravniki morajo tako oblasti obvestiti, če menijo, da je ženska poskušala končati nosečnost. Če takšnega primera ne prijavijo, pa grozi dolga zaporna kazen tudi njim.

Organizacije za varstvo človekovih pravic opozarjajo, da so posledice kriminalizacija in spontanega splava in nujnih zdravstvenih primerov. Od leta 2000 je bilo v državi obsojenih več kot 100 ljudi zaradi zločina, povezanega s splavom, še poroča BBC.

V Salvadorju je lani sodišče 19-letno žrtev posilstva, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, obsodilo na 30-letno zaporno kazen, potem ko je dekle lani rodilo mrtvega otroka. Obsojena je bila zaradi umora, ker da ni poiskala ustrezne zdravniške oskrbe med nosečnostjo. Mrtvorojenega otroka je rodila aprila lani v tretjem trimesečju, in sicer na stranišču v hudih bolečinah, ni pa vedela, da je noseča.

