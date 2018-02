Savdski kralj čez noč zamenjal vojaške poveljnike

Prevrati v kraljevini se nadaljujejo

27. februar 2018 ob 07:16

Riad - MMC RTV SLO

V Savdski Arabiji so dobesedno čez noč s serijo kraljevskih dekretov razrešili celoten vojaški vrh, vključno z vodjo generalštaba, generalom Abdulom Rahmanom bin Salehom al-Bunjanom.

Savdski kralj Salman je zamenjal tudi poveljnike tako kopenskih kot zračnih sil, poroča uradna savdska tiskovna agencija SPA, ki pa ob tem ni navedla nobenega razloga za razrešitve.

Na mesto razrešenih so že povišali več pripadnikov vojske, istočasno pa je dvor naznanil vrsto političnih imenovanj, vključno s skoraj precedenčnim imenovanjem ženske na mesto namestnice ministra za delo in družbeni razvoj.

Radikalna poteza Riada se je zgodila v času, ko se vojna v Jemnu, kjer se koalicija na čelu s Savdsko Arabijo bori proti jemenskim upornikom, bliža tretji obletnici. Vojno tuji opazovalci sicer označujejo za "najbolj nesmiselno" in "neproduktivno".

Za zadnjimi rošadami v državi naj bi stal savdski prestolonaslednik, princ Mohammed bin Salman, ki je hkrati obrambni minister Savdske Arabije.

Drastične poteze postale zaščitni znak

Lani novembra so oblasti zaradi obtožb korupcije in zlorabe pooblastil v luksuzni hotel Ritz-Carlton v Riadu v hišni pripor zaprle več deset uglednih savdskih osebnosti, vključno s princi, ministri in milijarderji. "Zlati" zapor so po treh mesecih za javnost znova odprli ta mesec.

Menjava vojaškega vrha je tako samo še zadnja v seriji drastičnih potez, ki so postale zaščitni znak kraljevine 82-letnega kralja Salmana, čeprav je gonilna sila za vsemi temi dejanji njegov 32-letni sin, kronski princ Mohamed.

Tudi savdsko posredovanje v Jemnu je bilo na njegovo pobudo, akcija pa je bila hkrati eden prvih indicev, kako dramatično bo nova oblast prekinila z običajno previdnostjo kraljevine na tem področju, navaja BBC.

Vojaški izlet v Jemen je bil sicer, praktično v vseh pogledih, do zdaj polomija, čeprav so se bili uporniški Hutijci prisiljeni zateči na jug države, strmoglavljena jemenska vlada pa je okrepila svoj položaj. A vojna je Jemen pahnila v humanitarno katastrofo epskih razsežnosti, hkrati pa je v času strogih varčevalnih ukrepov tudi korenito izčrpala savdske blagajne.

Kralj Salman se je na oblast v Savdski Arabiji povzpel januarja 2015 po smrti svojega brata, kralja Abdullaha.

