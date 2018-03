Severna Koreja privolila v pogovore s Seulom

Pomemben korak k spravi

24. marec 2018 ob 12:25

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Severna Koreja je privolila v pogovore na visoki ravni s Seulom - ti naj bi potekali prihodnji teden v kraju Panmunjon na meji med državama. Gre za pomemben korak pri otoplitvi odnosov na Korejskem polotoku.

Pogovori diplomatov naj bi bili namenjeni pripravi redkega vrha obeh Korej predvidoma konec aprila, je sporočilo južnokorejsko ministrstvo za združitev.

Pogovore med delegati obeh držav, na katerih bi razpravljali o morebitnih datumih vrha in njegovi agendi, je ta teden predlagala Južna Koreja.

Obe strani bosta tako v četrtek v Panmunjom odposlali tričlansko delegacijo. Delegacijo Seula bo vodil minister za združitev Cho Myoung-gyon, Pjongjang pa bo predstavljal Ri Son-gwon. Pogovori bodo potekali v t. i. Hiši miru v Panmunjonu, ki leži na demilitizirani coni med obema Korejama.

Otoplitev odnosov po OI

Odločitev za srečanje južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una je dozorela sredi hitrega zbliževanja obeh Korej po nedavnih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Južna Koreja in ZDA so sicer v torek za prihodnji mesec napovedale skupne vojaške vaje, vendar bodo te skrajšane za en mesec. Vojaške vaje so leta povzročale trenja na Korejskem polotoku, saj jih je Pjongjang ocenjeval kot priprave za invazijo na sever.

Vrhu obeh Korej bo predvidoma do konca maja sledilo še srečanje med Kim Džong Unom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

K. S.