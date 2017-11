Skrajneži v Kabulu napadli sedež afganistanske televizije

Kabul je v zadnjih tednih pretresel niz napadov

7. november 2017 ob 10:06

Kabul - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Oboroženi moški so napadli televizijsko postajo v afganistanski prestolnici Kabul, ki je zaradi napada prenehala oddajati. Napad še vedno traja, zato število žrtev še ni znano.

Kot je za tuje medije dejal novinar televizijske postaje Shamshad TV Fajsal Zaland, ki je pobegnil skozi zadnja vrata, je bilo na varnostnih kamerah videti tri napadalce. Ti so najprej streljali na varnostnika in nato vstopili v poslopje. Tam naj bi nato odvrgli več granat in streljali. Televizija program v paštunščini oddaja po vsej državi.

Po nekaterih navedbah naj bi bili na območju že pripadniki varnostnih sil, ki poskušajo ustaviti napadalce. Ti so se zaprli v stavbo, iz katere je slišati strele. V stavbi naj bi bilo v času napada okoli sto ljudi.

Talibani so kmalu po začetku napada sporočili, da zanj niso odgovorni. Kasneje je Islamska država sporočila, da so napad izvedli njeni borci.

Kabul je v zadnjih tednih pretresel niz napadov, saj talibani in skrajna skupina Islamska država stopnjujejo ofenzivo proti varnostnim silam in na mošeje. Država ostaja tudi ena najnevarnejših za novinarje in medijske delavce. Lani je v napadu na zasebno televizijo Tolo umrlo sedem ljudi.

A. P. J.