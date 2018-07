Sodišče v Kairu na smrt obsodilo 75 islamistov

Dokončna sodba 8. septembra

28. julij 2018 ob 21:23,

zadnji poseg: 28. julij 2018 ob 21:32

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Sodniki v Kairu so odločitev v sojenju, ki je del procesa proti več kot 700 obtoženim napotili na velikega muftija, s katerim se morajo posvetovati v primeru smrtne kazni. Njegovo mnenje ni obvezujoče, vendar večinoma upoštevano.

Sodišče bo končno sodbo izreklo 8. septembra. Med obtoženimi, ki so obsojeni na smrtno kazen z obešanjem, sta tudi vodja Muslimanske bratovščine Mohamed Badie in ugledni fotoreporter Mahmud Abu Zeida, ki so ga prijeli med fotografiranjem protestov. Obtožnica jim očita umore, uničevanje državnega premoženja, nezakonito posedovanje orožja in članstvo v hudodelski skupini. Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International, ki se bori za človekove pravice, medtem opozarja, da so omenjeni sodni procesi nepravični in da kršijo egiptovsko ustavo, poroča BBC.

Sojenje se nanaša na proteste, ki so jih organizirali Mursijevi privrženci v Kairu po odstavitvi demokratično izvoljenega predsednika Egipta Mursija julija leta 2013. Mursija je zaradi njegove avtoritarne vladavine strmoglavila vojska pod vodstvom sedanjega predsednika Abdela Fataha al Sisija.

Varnostne sile so 14. avgusta 2013, ki velja za enega najbolj krvavih dni v zgodovini sodobnega Egipta, s silo razgnale protestnike, ki so organizirali protestno sedenje. V zgolj nekaj urah je bilo ubitih okoli 700 ljudi. Več sto ljudi pa je bilo v naslednjih mesecih ubitih v uličnih spopadih s policijo. Egiptovske oblasti pod vodstvom al Sisija pripadnike Muslimansko bratovščino obravnavajo kot teroriste.