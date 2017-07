Splitčani premierju Plenkoviću očitajo žaljenje in slabo ukrepanje ob požaru

51-letnica pri Šibeniku podtaknila sedem požarov

25. julij 2017 ob 13:57

Split - MMC RTV SLO/STA

Pred poslopjem splitsko-dalmatinske županije v Splitu je v ponedeljek zvečer okoli 1.500 ljudi protestiralo zaradi pomanjkljivosti državnega sistema pri spopadanju s požarom, ki je prejšnji teden ogrožal vzhodna predmestja.

Splitčani so se zbrali na pobudo več nevladnih združenj pod geslom "Split gori". Med drugim so nosili transparente z napisi "Hočemo gasilska vozila", "Premier, požar ni atraktiven, temveč jaz" in "Decentralizacija, moj Split".

Govorci so omenjali različne predloge, zahteve in pripombe ter premierju Andreju Plenkoviću in drugim državnim in lokalnim uradnikom očitali odgovornost za slabo koordinacijo gašenja požarov ter splošno stanje v hrvaškem gasilstvu in družbi. Menijo, da je na pragu Splita gorelo, ker pristojne državne službe niso pravočasno posredovale.

Ocenili so, da je premier Plenković s svojimi izjavami o "zgolj medijsko zanimivem in atraktivnem požaru" žalil prebivalce na območjih, ki jih je zajel požar. Zamerili so premierju, ker med obiskom na območju ni hotel poslušati pritožb prebivalcev, temveč je obrnil hrbet nekaterim, ki so kritizirali poteze oblasti. Slišati je bilo tudi zahteve, naj odstopi.

Hrvaška policija je prijela 51-letnico zaradi suma, da je prejšnji teden podtaknila sedem požarov na območju Dubrave pri Šibeniku. Žensko sumijo, da je sprožila požare na šestih zemljiščih lokalnih prebivalcev ter na hlevu enega od kmetov. Zaradi hitrega posredovanja prebivalcev in policistov požari niso povzročili večje škode. Žensko so kazensko ovadili zaradi povzročanja nevarnosti in jo prepeljali v šibeniški pripor.



Opozorili na več težav

Mnogi, ki so prišli na shod, so poudarili, da so bili v strahu zaradi požara, ki se je približal stanovanjskim soseskam, organizirane protipožarne obrambe pa ni bilo. Spraševali so se, kaj bi se zgodilo, če bi eksplodirala ekološka bomba na mestnem odlagališču odpadkov, ki so ga pred požarom rešili komunalni delavci. Protestniki so zahtevali tudi urbanistično ureditev naselij na vzhodu mesta, ki so komunalno "popolnoma zanemarjena". Med požarom so bile težave tudi s pristopom gasilskih vozil zaradi nenačrtovane gradnje stanovanjskih hiš in ozkih ulic, iz katerih ne bi bilo možno niti pravočasno evakuirati prebivalcev.

Protestniki so zahtevali boljše upravljanje z mestom ter transparentnost in svojo udeležbo pri odločanju. Kakovost življenja in varnost prebivalstva so prednostne naloge uprave, so povedali.

Pri novem požaru na pomoč priskočil dež

Medtem ko je potekal shod, je izbruhnil nov velik požar pri Klisu nedaleč od Splita, ki je ogrožal hiše. Gasilci so požar lokalizirali v nekaj urah, a poudarili, da jim je pri tem pomagal tudi dež.

