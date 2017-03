Tillerson na obisku v Aziji o severnokorejskem jedrskem programu

Ameriški zunanji minister se bo sešel s predstavniki Japonske, Kitajske in Južne Koreje

16. marec 2017 ob 12:43

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Dvajset let trajajoča prizadevanja za zaustavitev severnokorejskih jedrskih prizadevanj niso obrodila sadov, je dejal Tillerson na srečanju v Tokiu. Zavzel se je tudi za nadaljevanje tesnega sodelovanja z Japonsko in Južno Korejo.

"Priznati moramo, da so politična in diplomatska prizadevanja glede jedrskega orožja v Severni Koreji spodletela. Razmere se lahko še zaostrijo, zato je jasno, da potrebujemo nov pristop," je dejal Tillerson na novinarski konferenci z japonskim zunanjim ministrom Fumiojem Kišido.

Dodal je, da bodo ZDA proti severnokorejski grožnji še naprej tesno sodelovale z Japonsko in Južno Korejo, a hkrati sodelovanje ponujajo tudi severnokorejskemu narodu.

Kitajsko je pozval, naj v večji meri izkoristi svoj vpliv na Severno Korejo. "Menimo, da mora odigrati zelo pomembno vlogo," je dejal ameriški zunanji minister, ki bo Kitajsko obiskal v soboto.

Tillerson je sicer v Tokiu komentiral tudi načrtovane reze v ameriški proračun. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč nakazal, da namerava proračunska sredstva za zunanje ministrstvo zmanjšati za 28 odstotkov. Tillerson se strinja, da izdatki ne bodo mogli ostati na zdajšnji ravni. "Morali bomo narediti veliko več za manj dolarjev," je v Tokiu še dejal ameriški državni sekretar in priznal, da to ne bo lahko.

Nestrinjanje Južne Koreje in Kitajske

Medtem se Južna Koreja in Kitajska ne strinjata glede ameriške postavitve protiraketnega sistema THAAD na ozemlju Južne Koreje. Sistem za sestreljevanje raket ima izredno dolg domet, ki se razteza tudi na območje Kitajske. Kitajska je že izrazila zaskrbljenost nad postavitvijo sistema in pravi, da bo za svojo varnost poskrbela sama. Namestnik južnokorejskega zunanjega ministra Lim Sung Nam je dejal, da Kitajska ne želi razumeti, da je sistem THAAD namenjen zgolj obrambi pred Severno Korejo.

Tillerson je že januarja izrazil zaskrbljenost nad Kitajskim spoprijemanjem s severnokorejsko grožnjo. Kitajska vlada je na južni kitajski obali namreč začela graditi obrambne otočke z vojaško infrastrukturo. Po Tillersonovih besedah Kitajska tako prevzema kontrolo nad območji, ki niso v njeni lasti, poroča BBC.

Kritike na račun Tillersona

Poznavalci iz ZDA opozarjajo, da Tillerson nima izkušenj v politiki, kar bi lahko vplivalo na predstavnike drugih dežel, poroča BBC.

Istočasno so dopisniki ameriškega zunanjega ministrstva ogorčeni, da bo Tillerson izmed medijskih predstavnikov s sabo na pot vzel le Erin McPike, novinarko konservativne spletne strani Independent Journal Review. Zunanje ministrstvo je prvotno sporočilo, da zunanji minister zaradi varčevalnih ukrepov potuje z manjšim letalom, na katerem ne bo prostora za novinarje.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Mark Toner je zatrdil, da pri odločitvi ni sodeloval. Pravega pojasnila, zakaj je Tillerson vzel s seboj novinarko, ki niti ne bo delila informacij z drugimi, pa ni znal podati.

